Guido Gómez: simulación, intolerancia e ínfulas de grandeza

Escribí por este medio dos artículos donde criticaba que Guido Gómez Mazara asumiera en el PRM las mismas actitudes que en el PRD, pues los espacios son diferentes y el “liderazgo” de Miguel Vargas en nada se parece al del presidente Luis Abinader y al de Hipólito Mejía.

Censuré que llegando al final de la campaña del 2020 pretendiera no sólo aspirar a la presidencia del partido sino, fundamentalmente, a querer imponer las reglas del juego.

También cuestioné su proyecto presidencial bajo la premisa de que él donde llega busca ser la figura central aunque carezca de los méritos necesarios. Lo atribuí a su muy inflamado ego.

Tras mis planteamientos, en un encuentro accidental en el parque mirador, donde ambos solemos caminar, me recriminó y lo menos que me dijo era que yo era un popi, con lo que pretendía insultarme. Me pareció una payasada y ahí concluyó todo.

Más recientemente, en esta misma semana, al volver a encontrarnos traté de evitarlo, pero él me espetó que levantara la cabeza y con tono poco amistoso me invitó a seguir escribiendo disparates. Seguí caminando no sin antes responderle: y tú sigue soñando.

Fue entonces que se volteó y ya un poco alejados me llamó insignificante e incluso utilizó el término comemierda.

No paré a responderle y recordé cuando después que el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón escribió su obra “La falsa izquierda” asistí a un debate sobre esta obra en la que varios exponentes la analizaron un sábado, recuerdo, y el autor respondió a cada uno el sábado siguiente.

Los líderes de izquierda que participaron fueron Fidelio Despradel, Max Puig, Fafa Taveras y Juan B. Mejía.

Brillantes exposiciones todas, excepto la de Juan B, como era conocido el entonces dirigente de la izquierda dominicana, quien lanzó improperios contra el autor del libro descalificándolo de forma radical.

Cuando tocó responder el doctor Jiménez Grullón todos esperábamos su contundente respuesta a Juan B. Tocó las exposiciones de forma individual y cuando tuvo que referirse a su más crítico panelista dijo simplemente que