Guardians y Ramírez acuerdan extensión contrato por 7 años

José Ramírez

CLEVELAND.- El tercera base de los Cleveland Guardians, Jose Ramirez, acordó una extensión de contrato que lo mantendrá en Cleveland hasta 2032, según confirmó una fuente a ESPN.

Ramírez, de 33 años, ya tenía contrato hasta 2028, pero las partes lograron renegociar su contrato, agregándole cuatro años más. A la espera de un examen físico, Cleveland le pagará $175 millones por las próximas siete temporadas, con $10 millones diferidos cada año.

El acuerdo también incluye una cláusula de no intercambio y bonificaciones por ganar o terminar entre los cinco primeros en la votación al Jugador Más Valioso (MVP).

Ramírez ha sido la cara visible de la franquicia y el mejor jugador de Cleveland durante la última década desde su debut en 2013. Ha sido siete veces All-Star, con seis resultados entre los cinco primeros en la votación al MVP.

El tercera base super estrella, José Ramírez, negocia una extension y reestructuración de su contrato con los Cleveland Guardians, Getty Images

Tiene un OPS de por vida de .857 con 285 jonrones y 287 bases robadas, y es considerado un defensor destacado en tercera base. Ha ayudado a los Guardianes a llegar a la postemporada siete veces desde 2016, incluyendo los dos últimos años, cuando terminó quinto y tercero en la votación al Jugador Más Valioso (MVP). No ha sido tan dominante en los playoffs, con un OPS de .681 en 45 juegos, pero ha sido fácilmente el bateador de la alineación que los oponentes han planeado a lo largo de los años.

Ramírez firmó una extensión de contrato de siete años antes de la temporada 2022 por $141 millones. A ese contrato aún le quedaban tres años más antes de que las partes decidieran extenderlo y renegociarlo. Podría haber ganado más dinero en el mercado abierto a lo largo de los años, pero ha expresado repetidamente su satisfacción con Cleveland y su deseo de quedarse.

El nuevo contrato le paga a Ramírez $500 mil si gana el MVP, $300 mil por un segundo o tercer puesto, y $150 mil si termina en cuarto o quinto lugar. También recibe bonificaciones por ser parte del equipo All-Star, ganar un Guante de Oro o un Bate de Plata, y ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga o la Serie Mundial.

Los $10 millones diferidos cada año se pagarán en 10 pagos de $1 millón cada año, comenzando en 2036 y terminando en 2045.

of-am