Grupos izquierda dominicanossolidarios con Nicolás Maduro

Grupos izquierda dominicanos solidarios con Nicolás Maduro

Santo Domingo, 11 ago (Prensa Latina) Organizaciones políticas y sociales dominicanas expresaron hoy su respaldo y solidaridad con el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, frente a la «injerencia» del gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado dado a conocer este lunes, sostuvieron que Washington viola de manera flagrante la soberanía de ese país suramericano y de manera «cínica» acusa al mandatario venezolano de supuestos vínculos con el narcotráfico.

En días recientes, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció la recompensa de 50 millones de dólares a cambio de la captura de Maduro y lo acusó de alianzas con carteles criminales.

«Esta propaganda, que pone precio a la vida de un presidente, no solo intenta incidir en la moral del pueblo, sino que busca encubrir los intentos de desestabilización interna», suscribieron Fuerza de la Revolución, Partido Comunista del Trabajo, Movimiento Izquierda Unida, Movimiento Caamañista, Movimiento Rebelde y Movimiento Popular Dominicano.

El documento, suscrito también por Patria Para Todos/as, Comité de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y Movimiento de Campesinos Las Comunidades Unidas, denuncia que esta nueva agresión imperial ocurre cuando organismos de seguridad «frustran un atentado terrorista en la Plaza Venezuela y desmantelan un arsenal con alto poder destructivo».

Manifestaron que ese armamento sería utilizado en acciones de sabotaje por parte de la ultraderecha fascista y sus cómplices en el exterior, con el objetivo de robarle la paz a un pueblo que a pesar de un inhumano bloqueo por Estados Unidos, exhibe logros importantes.

«Una vez más nuestra voz se alza para denunciar la infamia y proclamar que la voluntad de un pueblo consciente no se vende», señalaron en el comunicado, además, la Fuerza Boschista, Acción Afrodominicana, Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos, Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño y Agenda Solidaridad.

