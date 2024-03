Grupo SID e Induveca adquieren 13 emisoras del Grupo Medrano

Rosa Olga Medrano, del Grupo Medrano; Roberto Bonetti, presidente del Consejo de Administración de Induveca; Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID y José Miguel Bonetti, presidente emérito de esta última entidad.

LA VEGA, República Dominicana.- El grupo Sociedad Industrial Dominicana (SID) y su empresa Induveca adquirieron la mayoría de las acciones del Grupo Medrano, el cual maneja 13 estaciones de radio del país.

El anuncio en este sentido fue hecho por Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID, y Rosa Olga Medrano, del Grupo Medrano, en un documento de prensa en la que señalan que esta alianza “consolidará el desarrollo económico y cultural de La Vega”.

Las emisoras que envuelve esta negociación están ubicadas en distintos puntos del país. Son ellas Ritmo 96, Estrella 90, Canal 105, Super k, Suave 107, Tropicalísimard, Trebol, Turbo 98, Tropicana 106.3, Radio olímpica 970 am, Radio La Vega 870 am, Hispaniola 1050 am y Radio Crystal 570.

El documento informa que la Rosa Olga Medrano continuará con la dirección de las emisoras y que esta nueva etapa “lleva consigo la promesa de una comunicación dinámica y enriquecedora para La Vega y todo el país”.

“Al gestionar estas emisoras, se está asumiendo la responsabilidad de ser vigilantes de las voces locales y facilitadores de un diálogo abierto que resuene con las inquietudes y aspiraciones de los comunitarios”, dice.

Bonetti indica que “la decisión de esta alianza con Grupo Medrano surge de una estrategia cuidadosamente considerada y hacerlo de la mano de la familia Medrano, con su arraigada relevancia en la región, representa una asociación ideal en nuestra misión de afianzar el progreso de la región”.

sp-am