Grupo Popular siembra 3,500 árboles en municipio Santiago

La jornada de reforestación, encabezada por miembros de la filial Servicios Digitales Popular, contribuye a la recuperación de la cobertura boscosa en esa importante zona de la Cordillera Central dominicana.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – Más de medio centenar de colaboradores voluntarios del Grupo Popular sembraron 3,500 árboles en la comunidad de Bohío Viejo, Los Montones Abajo, en colaboración con el Plan Sierra.

Cuando estén en su etapa adulta, las plantas capturarán hasta 1,120 toneladas de CO₂, retendrán 420,000 kilogramos de suelo y almacenarán 10.5 millones de litros de agua, con beneficios directos para la subcuenca Ámina y la microcuenca Inoa.

Las especies sembradas incluyen pino macho, pino amarillo, pino criollo, pino de oro, caoba híbrida, caoba criolla, roble y cedro, y frutales que servirán como alimentos y protección de las aves y la biodiversidad de la región.

Compromiso ambiental permanente

Durante la operación, Nicolás Roques, vicepresidente del Área de Administración y Operaciones de Servicios Digitales Popular, destacó la importancia de que cada colaborador de esa entidad aporte al cuidado del medioambiente.

Al respecto, Roques señaló: “Este esfuerzo de hoy no se mide en cifras ni en indicadores financieros, sino en oxígeno, agua y vida.

¨En más de dos décadas de alianza con el Plan Sierra, con los fondos de Agua de Santo Domingo y el Yaque del Norte, entre otros, (…) con nuestras manos, hemos sembrado 1.3 millones de árboles”, expresó.

Tal actitud del Popular está en consonancia con los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas.

