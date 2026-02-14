GROENLANDIA: Primer ministro advierte única amenaza es EEUU

GROENLANDIA 14 Feb.- El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha rechazado el discurso sobre la amenaza rusa y china en el Ártico y ha advertido de que la única amenaza que ha sentido la población es la de un aliado, en referencia a Estados Unidos.

«Los groenlandeses no han sentido la amenaza de Rusia o China. La primera vez que nos hemos sentido amenazados fue cuando un aliado nos amenazó con la conquista», ha declarado Nielsen durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. «Es una paradoja», ha añadido.

Para el dirigente groenlandés han sido de gran ayuda las últimas maniobras militares de países europeos aliados, como las pruebas Resistencia Ártica o Centinela Ártico, que ha calificado de «paso en la buena dirección». «Nunca hemos estado en desacuerdo en que necesitamos más seguridad en el Ártico», ha resaltado.

Junto a Nielsen, en el acto de Múnich también ha estado presente la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien ha advertido de que Estados Unidos mantiene su presión sobre Dinamarca, que ejerce la soberanía sobre Groenlanida, lo que para la dirigente es «inaceptable».

Frederiksen ha recordado que hay un acuerdo bilateral en vigor con Estados Unidos que permite a Washington tener una «fuerte presencia» en la isla. «Siembre hemos sido un socio muy fuerte y fiable», ha subrayado. Ahora, ha indicado, están trabajando en un equipo de negociaciones, pero siempre con «líneas rojas claras».

El pasado mes de enero y tras reiteradas amenazas sobre anexionarse la isla, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el «marco para un futuro acuerdo» respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.

