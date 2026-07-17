Gremio define «odontólogo» como intruso de la profesión

Virginia Laureano, presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos, dijo este 15 de julio del 2026 que se trató de una violación a las leyes y al gremio.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener



SANTO DOMINGO, RD.- La presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO), Virginia Laureano, afirmó que el apresamiento del médico Williams Almanzar Escarramán, en La Vega, por ejercer procedimientos odontológicos, corresponde a un caso de intrusismo profesional, debido a que, según explicó, no cuenta con la autorización para ejercer la odontología.

Laureano indicó que la situación que involucra al galeno, y que provocó una reacción del Colegio Médico Dominicano con la paralización de labores en hospitales, debe ser analizada desde el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de las profesiones de la salud.

RESPALDA SANCIONES DEL CÓDIGO PENAL

La dirigente gremial manifestó su respaldo a las sanciones establecidas en el nuevo Código Penal para los profesionales que incurran en prácticas fuera del ámbito para el cual están acreditados.

Sostuvo que la regulación del ejercicio profesional es fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes y preservar la calidad de los servicios de salud.

PREMIO A LA EXCELENCIA ODONTOLÓGICA

Las declaraciones de Laureano fueron ofrecidas durante la presentación oficial del Premio Bienal al Docente y Maestro de la Odontología, una iniciativa que busca reconocer la excelencia académica y destacar la trayectoria de profesionales que han dedicado su vida a la formación de nuevas generaciones de odontólogos en República Dominicana.

El reconocimiento procura resaltar los aportes de docentes y especialistas que han contribuido al desarrollo de la odontología nacional mediante la enseñanza, la investigación y la práctica profesional.

an/am