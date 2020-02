Gregory Polanco regresa rejuvenecido y “en salud”

BRADENTON, Florida – Para Gregory Polanco, no haber tenido que reportarse temprano a los entrenamientos primaverales fue algo positivo. Su llegada a tiempo al campamento de los Piratas significa que el dominicano esta finalmente en salud.

A Polanco se le vio recorriendo sonriente el clubhouse de Pirate City la mañana del sábado, en salud y listo para los entrenamientos. El patrullero derecho de 28 años de edad ha dejado atrás los problemas con su hombro izquierdo, que lo aquejaron por mucho tiempo hasta que se sometió a una operación que le puso fin a su temporada en septiembre de 2018.

Polanco trató de apresurar su regreso al lineup a finales de abril, pero dicha acción probablemente le hizo más daño que bien ya que terminó jugando en apenas 42 encuentros debido a una inflamación recurrente en el hombro. El dominicano sabía que no era buena idea jugar a medio gas, pero deseaba reincorporarse a una alineación de los Piratas mermada por las lesiones tan pronto cuando fuese posible.

Pero esta vez, Polanco puede sentir una diferencia en la manera como se siente físicamente. El toletero zurdo está bateando sin restricciones y tirando con más fuerza de lo que podía el año pasado. Los Piratas podrían decidir monitorear la carga de trabajo de su jardinero como una acción preventiva, pero Polanco asegura que este año es diferente al año pasado.

“Oh, mucho mejor. Realmente mucho mejor”, exclamo un optimista Polanco. “El año pasado, era como ‘Um, realmente no lo sé’. Era la primera vez que me sometía a una cirugía. Haber pasado por eso, no sabía cómo ajustarme a eso. Pero ahora, estos sano. Ahora sí les puedo afirmar, estos completamente sano.

“Ahora mismo puedo tirar. Puedo batear. Hacer lo que sea. Estoy sano ahora mismo. Estoy muy contento. Me siento agradecido por estar sano y aquí estoy. Por eso estoy aquí hoy. De no haber estado sano, habría llegado aquí con por lo menos dos semanas de anticipación. Me siento agradecido de estar aquí, sano otra vez”.

Polanco no tuvo un “receso de temporada” necesariamente. Cuando acabo la temporada regular, el dominicano comenzó con una terapia física seis veces a la semana. Entreno en su natal Republica Dominicana y con otros atletas profesionales en Miami, visitando de manera frecuente Pirate City para ser examinado por el cuerpo de entrenadores del club. Incluso cuando su programa de rehabilitación culmino en enero, continuo trabajando para fortalecer su hombro – con ejercicios de estiramiento, masajes, fortalecimiento y movilidad.

“Es un muchacho extremadamente talentoso. El hecho de que ha llegado a los entrenamientos en salud es probablemente lo más importante”, destacó el timonel de los Piratas, Derek Shelton. “Es uno de los jóvenes de quienes más emocionado estoy acerca de su llegada a los entrenamientos debido al talento que posee y a que finalmente está sano”.

La última vez que Polanco pudo decir que estaba en salud, fue uno de los bateadores más productivos de los Bucaneros. El cañonero dejó una línea de bateo de .254/.340/.499 con 23 jonrones, 81 carreras empujadas y 12 bases robadas en 130 juegos en 2018, la mejor temporada a la ofensiva de su carrera. Para ayudar a un lineup que carece de bateadores de poder más allá de Josh Bell, los Piratas necesitarán que Polanco recupere su nivel.

La única manera de poder lograrlo, reconoce Polanco, es permaneciendo en el terreno. El dominicano no ha visto acción en más de 130 juegos en una campaña desde 2016, por ello no sorprende que permanecer sano sea su prioridad.

“Entre más tiempo de juego reciba, con seguridad, voy a mejorar y voy a ayudar al equipo. Ahora mismo, sólo quiero permanecer sano y participar en 150, 140 juegos, los que se pueda”, indicó Polanco. “Sólo quiero jugar toda la temporada. Eso significa mucho para mí. Esa es mi meta ahora mismo – permanecer sano”.

