Gran Combo celebrará 60 años en un concierto en el hotel Jaragua

SANTO DOMINGO.- Las seis décadas de la orquesta salsera “El Gran Combo de Puerto Rico” serán celebradas durante un concierto programado para el 27 de enero próximo en el salón La Fiesta, del Hotel Jaragua, en la capital dominicana.

Los amantes de “La Universidad de la Salsa» podrán disfrutar de super exitos como Se Nos Perdió el Amor, Timbalero, Mujer celosa, Azuquita pal’ café, Me Liberé, Carbonerito, Un Verano en Nueva York, El Aguacero, Se Me Fue, Y No Hago Más Na’, No Hay y otros temas que forman parte de un repertorio inagotable de esta agrupación musical.

Del país, como invitados especiales, se unirán a este espectáculo dos grandes de nuestra música tropical: Sergio Vargas Alex Matos.

