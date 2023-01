Gran cardiólogo: José Antonio polanco Billini

Olga María Polanco Montes de Oca, una de sus hijas, hace el relato y su voz se quiebra mientras sus ojos se nublan por las lágrimas. Actualiza la historia de su padre, de quien no solo conserva testimonios orales y vivencias inolvidables sino fotos, libros de su autoría, recortes de periódicos.

El reconocido médico se había retirado a vivir en Estados Unidos cuando fue jubilado de su posición de director del hospital Marión y de general del Ejército, en 1962.

No tuvo una sola hija y tampoco murió de más de 100 años a principios de los 2000, como se afirma en páginas genealógicas virtuales. Se casó tres veces y fue el padre de cuatro hijos. Su primera esposa fue Lidia Rodríguez Zafra, madre de sus hijas Carmen y Lourdes.

Se divorciaron y él contrajo segundas nupcias con Olga Altagracia Montes de Oca Dessangles, con quien procreó a Olga y a José Antonio.

Tras su separación, se unió con Anna, enfermera norteamericana que había conocido en el hospital Marión. No dejaron descendencia.

Siempre estuvo pendiente de su prole, refiere Olga, quien siendo muy niña lo visitaba en el hospital. “Yo nací en la Bolívar número 12, y en la 14 vivía mi abuela Adriana Billini Aristy. En la tarde iba con mi nana a la glorieta del parque Independencia, sentí mucha nostalgia cuando rompieron esa glorieta, lamenta, aclarando que el número de la residencia no era 7. Él se quedó en esa vivienda y construyó a estos dos hijos y a su madre una casa en la calle Clear Water (hoy Juan Tomás Díaz)».

Trujillo

La familia Trujillo tenía a Polanco Billini como su cardiólogo, debido a su eficiencia, y por eso “Trujillo no lo dejaba salir del país”, expresa Olga. Atendía a doña Julia, la madre del dictador, a doña María Martínez, la esposa, “y a los hermanos, cada vez que tenían problemas relacionados con su especialidad”.

Pero “mi papá no era político, afirma, pertenecía al ejército como miembro del cuerpo médico”, no participaba en actividades del régimen ni poseía armas, “decía que sus manos eran para curar, no para matar”.