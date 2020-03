Gonzalo deplora antepongan intereses particulares por los nacionales

Gonzalo Castillo en La Vega.

LA VEGA.– El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, deploró este miércoles que hayan candidatos que anteponen sus intereses particulares por encima de los nacionales, los que a su juicio, continúan apostando al caos y no quieren que se celebren elecciones.

“Lo que pasa es que aquí hay candidatos que al parecer no quieren las elecciones y no quieren que les cuenten los votos porque a todo le ponen objeción; no están conforme con nada”, declaró Castillo, al encabezar un acto de apoyo a los candidatos a cargos municipales.

Sostuvo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y eso significa que el pueblo pueda salir a votar libremente, en paz y en tranquilidad por suscandidatos preferidos.

“Yo creo que todos los candidatos y todos los partidos debemos tener un compromiso con el país, porque el país está primero que nuestras propias candidaturas”, enfatizó.

Valoró como positivo el llamado a diálogo del CES y que fue aplazado este miércoles para integrar a más sectores, “ya que los dominicanos somos gente de paz, y para continuar en paz qué mejor que dialogar”.

“Esperamos que los dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto masivamente, en orden y en paz. Y que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando en el camino de construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y esperanzas”, acotó.

Castillo recorrió las principales calles y avenidas de este municipio, acompañado del candidato alcalde por La Vega, Mario Hidalgo, así como de aspirantes a regidores, vocales y otros líderes políticos del PLD de la provincia.

of-am