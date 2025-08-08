Gonzalo: “Creo que el país está preparado una mujer gobierne”
SANTO DOMINGO.- El ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, opinó que la República Dominicana esta preparada para ser gobernada por una mujer y que éstas no se pueden subestimar.
“Las mujeres son tremendas administradoras. Las mujeres tienen temple, las mujeres tienen temperamento”, expresó. Dijo además, que son ellas (las mujeres) quienes administran los hogares de la nación.
Recientemente Castillo envió una carta al secretario general del PLD, Johnny Pujols, en la que solicita no ser considerado en las discusiones sobre las precandidaturas presidenciales del partido.
an/am
ACÉPTALO! PORQUE , PORQUE DEJAMOS SIN PROTESTAR QUE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL REPARTA 1500 MILLONES DE PESOS MAS MANTENIMIENTO A VAGOS , INSERVIBLES LADRONES PARTIDISTAS POSTULANDOSE A PRESIDENTES ETC ., CUANDO ELLOS PUEDEN MANTENERSE SIN QUE EL GOBIERNO LE QUITE ESOS MILLONES AL INCULTO MUERTO DE HAMBRE PUEBLO ? PROTESTEN ,PROTESTEN , QUE ESE DINERO SIRVE PARA MEDICINA HOSPITALES !
NVESTIGUEN LO QUE ocurre en Andres Boca Chica , Caleta , Juan Dolio , Villas del Mar ,y CATASTRO FALSIFICANDO TITULOS PARA EXGENERALES , LEGISLADORES ,DIPUTADOS !
Todo orquestado por oficina ALCALDE del ESTE dando ordenes a LEGISLADORES / INVADIR TERRENOS DE AUSENTES , quitar cercas , allanar , construir y decir terrenos estaban BALDIOS.
QUEJAS y QUEJAS y nada , OFICINA EN BOCA CHICA FALSIFICÁNDOLES , VENGAN , INVESTIGUEN y VERÁN ! AYUDEN
CUIDADO SI SE TE OCURRE PONERTE UNA PELUCA Y FALDA O METERTE A LGBT PARA QUE TE ELIJAN, JAJAJAJA JAJAJAJA.
LA CAROLINA NO TIENE CAPACIDAD.
Como cual mujer?
Como la que le cambió las letras al himno?