Gonzalo: “Creo que el país está preparado una mujer gobierne”

Gonzalo Castillo.

SANTO DOMINGO.- El ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, opinó que la República Dominicana esta preparada para ser gobernada por una mujer y que éstas no se pueden subestimar.

“Las mujeres son tremendas administradoras. Las mujeres tienen temple, las mujeres tienen temperamento”, expresó. Dijo además, que son ellas (las mujeres) quienes administran los hogares de la nación.

Recientemente Castillo envió una carta al secretario general del PLD, Johnny Pujols, en la que solicita no ser considerado en las discusiones sobre las precandidaturas presidenciales del partido.

an/am