PLD, PRM y Alianza País suspenden actos multitudinarios por coronavirus

SANTO DOMINGO, 17 mar.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Alianza País suspendieron sus actos públicos de campaña electoral, para evitar la propagación del coronavirus.

El primero en hacerlo fue Castillo mediante una alocución por internet. “Queridas familias: lo que más me gusta es compartir con la gente. Pero ante la llegada del coronavirus, he decidido suspender algunas actividades de campaña, como eventos masivos, tales como caminatas y caravanas. Además, limitar las reuniones a no más de 20 personas”, explicó.

Expuso que seguirá comunicándose con todos los dominicanos y dominicanas a través de las redes sociales, la televisión y la radio.

En el mensaje, Castillo planteó que el coronavirus es un tema serio y por eso exhortó a la ciudadanía a seguir fielmente las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios y salir de esta crisis de salud.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que una comisión de expertos de alto nivel está reunida para elaborar propuestas y las acciones de esta entidad sobre el COVID 19.

La comisión la encabezan los Dres. Jesús Feris Iglesias, Víctor Atallah, Plutarco Arias, Mario Lama, entre otros.

“De igual forma”, informó la dirección nacional del PRM, “como medida preventiva instruimos a nuestra dirigencia y militancia a nivel nacional a suspender las celebraciones y actos de masas, en atención a los protocolos dispuestos por la Organización Mundial de la Salud”, expresó.

Alianza Pais

De su lado, Alianza País informó que ha instruido a su militancia suspender las acciones de campañas comunitarias masivas en busca de reducir la movilidad del virus.

Explica que sus oficinas limitarán sus horarios de labor presencial optando por reuniones virtuales, aprovechando el uso de la tecnología entre otras medidas.

En un comunicado de prensa, la organización política entiende que como prioridad se deben contener los casos importados.

of-am