Gonzalo Castillo dice la oposición no quiere celebren las municipales

Santo Domingo, 25 feb.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, afirmó este martes que la oposición apuesta al caos porque no quiere que se celebren elecciones para que no le cuenten los votos.

Castillo sostuvo que respetar la Constitución significa que el pueblo dominicano pueda elegir libremente a sus representantes en los próximos comicios municipales.

Precisó que “la oposición no quiere elecciones el 15 de marzo porque no quiere que le cuenten los votos. La democracia significa que hay que dejar que el pueblo vote libremente y elija a sus autoridades. No quiero que se dejen confundir, vamos a luchar y a votar el 15 de marzo, vamos a votar en orden, tranquilamente y en paz”, precisó el político en nota de prensa.

A su juicio, la Junta Central Electoral (JCE) tiene que concluir esas elecciones y hacerlas más transparentes que nunca.

Castillo destacó que el fundador del PLD, el profesor Juan Bosch, luchó toda su vida por la democracia del país, y para que haya elecciones libres y pacíficas “él nos enseñó que debemos servir al partido para servir al pueblo, por eso, compañeros y compañeras, el PLD es el más grande y más popular partido de nuestro país, porque somos un partido que gobierna para todos”.

an/of-am