Gonzalo asegura ganará primarias con 14 puntos de ventaja sobre contendor

Vista parcial de un acto que el precandidato presidencial Gonzalo Castillo encabezó en Bonao.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, ha recibido un sólido apoyo durante recorridos realizados este fin de semana por esta provincia y la Monseñor Nouel.

En ambas, se reunió con sectores empresariales, sociales y políticos, de cara a garantizar su triunfo en las primarias del 6 de octubre y las presidenciales del 2020.

Su agenda de trabajo en Santiago incluyó un desayuno con dirigentes del PLD y decenas de precandidatos a cargos congresuales y municipales, durante el cual pasaron balance a la labor de proselitismo que realizan y coordinaron estrategias para el día de las primarias.

Castillo dijo que, de acuerdo a las proyecciones de cinco firmas encuestadoras de altísima solvencia moral con las cuales trabaja, él ganará las primarias con cerca de 4 puntos por encima de su contendor.

“Y esos 14 puntos por encima no es solamente que esas cinco firmas lo avalan, sino que queda avalado por el sentimiento que se siente en la calle a todo lo largo y ancho de la República Dominicana”, enfatizó.

Explicó que la corriente Danilista tiene la mayoría de los regidores, directores de distritos municipales, alcaldes, diputados, senadores, miembros de los comités Central y Político del PLD, y la mayoría de la simpatía del pueblo dominicano.

“Entonces el triunfo está asegurado, así lo que resta es hacer el trabajo electoral de cara al 6 de octubre”, expresó.

En el desayuno estuvieron el senador Julio César Valentín y Fernando Rosa, precandidato a alcalde así como los miembros del Comité Central del PLD, Silvio Durán, Mícalo Bermúdez y Bienvenido Pérez, entre otros.

El precandidato, además, realizó un recorrido por los sectores Cienfuegos, Buenos Aires, Pueblo Nuevo, Cristo Rey y Pekín, acompañado de la alta dirigencia del PLD en esta provincia.

Provincia Monseñor Nouel

Castillo encabezó en Bonao una actividad en el Polideportivo de Bonao a la que asistieron decenas de dirigentes nacionales, miembros de los comités Político y Central, presidentes de Intermedios y de Base así como estudiantes universitarios, amas de casa, profesionales, empresarios y residentes que ven a Gonzalo Castillo como el garante y continuador de la histórica obra del gobierno del presidente Danilo Medina.

En las palabras centrales del acto, Castillo dijo que él es un hombre que ha alcanzado muchos logros en su vida y se considera un producto de las oportunidades que recibió de nuestra República Dominicana.

“Me considero un triunfador en la vida porque todas las metas que me he trazado las he logrado. Siento que Dios, primero, y luego, la República Dominicana me han dado las oportunidades y por eso quiero devolver algo a mi país; por eso quiero ser Presidente para crear un país de oportunidades para todos”, indicó.

