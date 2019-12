Gonzalo afirma PLD ganará el 70% de las alcaldías en próximas elecciones

SAN JUAN DE LA MAGUANA. – El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró este viernes que esta organización ganará el 70% o más de las alcaldías en las elecciones municipales de febrero próximo, pues “estamos encabezando las preferencias en el Sur entero, en el Cibao entero y el Este entero”.

“En las municipales de febrero y las presidenciales de mayo no hay nada que buscar; el PLD está gana’o mucho a poco. Vamos a sacar el 70% ó más de todas las alcaldías del país”, dijo

Castillo se expresó en estos términos durante el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes y directores municipales de la provincia de San Juan.

Destacó que en todos los recorridos de apoyo a sus candidatos municipales por las provincias es visible el respaldo de la gente, y queda evidenciado que la simpatía está con el PLD, y por eso, este partido y sus aliados ganarán con un gran margen.

Sostuvo que es con “los votos en las calles, con la gente y conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas que se ganan las elecciones”, y por eso, las candidaturas municipales del PLD ganarán los comicios de febrero porque cuentan con la simpatía del pueblo dominicano, que desea que esta organización política siga gobernando para continuar con el progreso y bienestar del país, “y cuando a mí me toque mi turno, en mayo, me voy en primera vuelta”.

El candidato presidencial exhortó a sus seguidores a no dejarse provocar. “Yo quiero que caminemos juntos por una nueva política, la de la decencia, respeto hacia los demás y dejemos atrás la vieja política de las peleas, las agresiones, insultos, mentiras y las falsedades. A quien le dé un empujón, dele un abrazo, extiéndale la mano y dele las bendiciones, pero no se deje provocar, porque el que está gana’o no pelea”.

El candidato a alcalde, Lenin de la Rosa definió a Gonzalo Castillo como un prominente miembro del Comité Político, un ejemplar exministro de Obras Públicas y candidato a la presidencia por el PLD, “y quien indudablemente, con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo, está llamado a convertirse a partir del 16 de agosto, en el próximo Presidente de todos los dominicanos”.

Previo a este acto de juramentación, el candidato presidencial también realizó un amplio recorrido por San Juan, donde visitó los municipios, Vallejuelos, El Cercado y Las Matas de Farfán, acompañado del miembro del Comité Político, Andrés Navarro y de dirigentes del PLD de esta provincia.

Caravana

Posterior a la juramentación, el candidato presidencial realizó una marcha caravana junto a todos los candidatos a alcaldes y a directores municipales en respaldo a sus aspiraciones. El recorrido de más de 4 kilómetros, inició en la calle La Sánchez.

Atravesaron diversos barrios y sectores residenciales, finalizando en la calle Gastón Fernández Deligne. Los candidatos municipales del PLD y sus partidos aliados valoraron el firme espaldarazo dado por Gonzalo Castillo a sus aspiraciones, de cara a los comicios de febrero próximo.

¿Felix Bautista?

Una nota de la Oficina de Campaña de Castillo que reseña la jornada de éste en San Juan no especifica si en las actividades en esta provincia participó el dirigente Felix Bautista, actual senador y quien ganó la convención del pasado 6 de octubre para reelegirse en esta posición.

sp-am