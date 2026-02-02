Gómez Mazara presenta gestión «sin precedentes en Indotel»

Gómez Mazara durante la presentación.

SANTO DOMINGO. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), presentó una gestión sin precedentes al mostrar que en 17 meses esa institución alcanzó más logros que en las administraciones anteriores.

Así lo informó el presidente del Consejo Director de Indotel, Guido Gómez Mazara, quien explicó que, para lograrlo, impulsaron una agenda de transformación digital con resultados concretos.

Gómez Mazara explicó que los cambios fueron hechos en conectividad, educación tecnológica, modernización normativa, inclusión digital, seguridad ciudadana y fortalecimiento del rol fiscalizador del Estado.

“Nadie hubiese hecho más que nosotros en 17 meses en el Indotel”, destacó al resaltar logros experimentados en esa institución durante su gestión para acercar la tecnología al servicio de la gente¨, aseguró.

Además, el Instituto fortaleció la cooperación internacional en favor de la transformación digital en el país, indicó.

VISIÓN ESTRATÉGICA DE INDOTEL

También explicó que estos avances responden a una visión estratégica con la tecnología como herramienta transversal para el desarrollo social, económico e institucional de República Dominicana, en coherencia con políticas públicas del Gobierno.

Al enumerar sus logros, indicó que el Indotel adquirió un edificio propio, que le ahorrará más de RD$1,500 millones en la próxima década al Estado al eliminar gastos por arrendamiento, tras 24 años de alquiler.

Entre los principales resultados destacó la implementación del Proyecto de Conectividad a Internet de Fibra Óptica en la región Sur, que permitió llevar internet de banda ancha a unos 16,000 hogares en nueve provincias.

La iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrece planes de internet asequibles por RD$299 mensuales durante seis años, en comunidades que con anterioridad carecían de conectividad fija.

También resaltó varios proyectos en marcha, cambios en anteriores sistemas manuales, y el otorgamiento de miles de becas a jóvenes dominicanos para el estudio del sistema de digitalización en el país.

agl/an