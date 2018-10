RD reitera propuesta para compra de acciones venezolanas en Refidomsa

SANTO DOMINGO.- El gobierno de la República Dominicana ha reiterado de manera formal al de Venezuela su oferta de comprar las acciones que este país sudamericano tiene en la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), informó el presidente del Consejo de Administración de esta empresa, Félix Jiménez.

Jiménez dijo en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe que la propuesta ha sido reiterada tomando en cuenta que empresarios, inversionistas y hasta gobiernos extranjeros se han mostrado interesados en tener participación en las operaciones de REFIDOMSA.

“Siempre hemos dicho que el Estado dominicano no vende su 51% que tiene en Refidomsa y que además ejercería la cláusula de ser el primero en recibir la opción de compra de parte de nuestro socio, si decide hacer la venta”, enfatizó.

Declaró que “República Dominicana, por nuestra vía, le ha planteado por lo menos un par de veces al gobierno de Venezuela el deseo que tenemos nosotros de comprarle sus acciones. No están en eso, no hemos tenido respuesta de eso. De momento no dan señales de querer vender, pero el gobierno dominicano sí ha dado señales de querer comprar. Lo que pasa es que tampoco podemos obligarlos”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre el costo de esas acciones, respondió que es un cálculo que él prefiere no hacer, pero habría que verlo en función de una serie de criterios para determinar el verdadero valor de cada acción en cualquier empresa.

En 2017 Refidomsa obtuvo beneficios por 97 o 98 millones de dólares y en 2016 los mismos fueron de 92 millones.