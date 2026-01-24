Gobierno RD mantiene precios de los combustibles esenciales

Santo Domingo, 23 ene (Prensa Latina) El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales del 24 al 30 de este mes, mediante la asignación de un subsidio de 128.7 millones de pesos (2.01 millones de dólares).

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes precisó que, durante el período señalado, serán subsidiados el gas licuado de petróleo, el gasoil regular y el gasoil óptimo.

Con esta medida, en los próximos siete días conservarán su importe la gasolina Premium y la regular, el gasoil regular, el gasoil óptimo, el gas licuado del petróleo y el gas natural.

Sube ligeramente el costo del avtur y también del fuel oil y el kerosene.

En la República Dominicana, la política de precios de los combustibles está marcada por una intervención del Estado para proteger la economía frente a la volatilidad de los mercados internacionales.

jcm/mpv PL-173