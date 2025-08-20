Gobierno presenta los avances aumento en audiencia de RTVD

Luis Abinader

SANTO DOMINGO. – Durante su participación en “La Semanal”, el presidente de la República, Luis Abinader, destacó la evolución que ha tenido en los últimos tres años Radio Televisión Dominicana (RTVD), que celebra su 73 aniversario.

“Ha habido una verdadera mejoría, transformación y modernización de la televisión pública”, expresó el primer mandatario a propósito de la gestión de Iván Ruiz como director general de la institución desde 2022.

En su intervención, Abinader resaltó el vuelco que ha dado la institución al dejar atrás los intereses partidistas y asumir, en la actual administración, una visión de país.

“Cuando le pedí a Iván que ocupara esta posición, le dije: ‘Quiero un modelo como la Televisión Española y con absoluta independencia política’. Y eso se ha logrado. Tenemos una televisora que promueve el bienestar nacional y está abierto a todas las corrientes políticas”, agregó.

Tras una inversión de RD$228 millones en 2022, la institución concretó una modernización técnica y esto dio paso a una optimización de su producción y de la calidad de sus contenidos. A partir de allí se ha producido un crecimiento de la audiencia de 262.8% y la transmisión de 18,144 horas de programación en vivo.

“Hoy, gracias a un equipo comprometido y a una política de orden, tenemos un canal que elevó su rating de 0.2 a 0.56, graduó 155 nuevos técnicos y creativos a través del Instituto RTVD, y mantiene vínculos con Colombia, España, Chile, El Salvador, México y Puerto Rico. En este último estado nuestro noticiero C4N se transmite diariamente”, expresó Ruiz.

Ruiz destacó los acercamientos con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impartir módulos virtuales que fortalezcan la formación de guionistas y directores dominicanos.

RTVD ha trabajado en los últimos años para promover su internacionalización. En julio pasado, se efectuó una visita oficial a México, donde se sostuvieron reuniones con Televisa, Azteca América y Grupo Imagen.

En estos encuentros, la serie dominicana “La familia Espejo” fue reconocida por su calidad narrativa y se mostró interés en replicar la técnica Motion Capture (la misma de la película “Avatar”) usada por RTVD en la serie histórica animada “Los Trinitarios”, que relata el proceso independentista dominicano. Esta se lanzará en septiembre próximo para el disfrute de todos los dominicanos.

Los cambios logrados en la televisora no han pasado desapercibidos por la audiencia ni por las instituciones y la sociedad dominicana. En ese sentido, a principios de agosto, el Senado de la República Dominicana reconoció a RTVD con motivo de su 73 aniversario, así como por su invaluable trayectoria y significativo aporte educativo, cultural, recreativo e informativo a la sociedad dominicana y por ser el principal medio de comunicación estatal al servicio del pueblo dominicano.

of-am