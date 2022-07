Gobierno niega EE.UU presione para RD apruebe ley de extinción

SANTO DOMINGO.- El Gobierno rechazó que reciba presión de Estados Unidos para que sea aprobada en el Congreso el proyecto de Ley de Extinción de Dominio para el decomiso de bienes ilícitos.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que el objetivo principal de las autoridades es que el pueblo dominicano pueda recuperar bienes adquiridos por terceros de manera irregular, sobre todo los casos relacionados con el narcotráfico.

Se refirió así a declaraciones de los senadores Yván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo (FP) que la emprendieron contra la Embajada de Estados Unidos por supuestamente presionar al Palacio Nacional y a legisladores para que sea aprobada la referida legislación.

Paliza recordó que esa iniciativa tiene varios años en el Poder Legislativo y fue impulsada por el PLD, que tenía mayoría congresual, pero que hoy de manera «absurda» se opone a que se apruebe.

Al participar como invitado en en el almuerzo de medios del Grupo Corripio, el también presidente de Partido Revolucionario Moderno (PRM) llamó a las demás organizaciones políticas y a la sociedad dominicana a que acompañen al Gobierno en esta cruzada para que este proyecto sea ley.

Manifestó que el PLD tuvo suficiente oportunidades para aprobar la extinción de dominio, que en un momento tenía una matrícula de 29 senadores, sin embargo, siempre encontraron excusas para que eso no pasara.

Sobre si la misma es orgánica o no, Paliza puntualizó que quienes tienen que poner ese debate son los propios congresistas. “Si usted quieres votar por ella: vote, los que andan en la discusión de que si es orgánica o no, son los que no quieren votar por ella; pregúntese usted quién es?”, expresó.

También participaron en el encuentro Milagros Ortíz Bosch, Eddy Olivares, Nelson Arroyo y Elisabeth Mateo, entre otros.

