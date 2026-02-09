Gobierno llama a productores fortalecer seguridad alimentaria

Francisco Oliverio Espaillat

SANTO DOMINGO.– El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, encabezó la apertura de la versión 36 de la Feria Agropecuaria Nacional.

Exhortó a los productores a asumir la tecnología, la mecanización y la innovación como ejes estratégicos para fortalecer la productividad y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Afirmó que el campo dominicano atraviesa un momento determinante, marcado por los efectos del cambio climático, las presiones económicas globales y los desafíos que enfrenta la producción de alimentos, lo que obliga a modernizar los procesos productivos y adoptar herramientas que permitan una agricultura más eficiente y sostenible.

“El mundo de hoy nos exige cambiar la forma en que producimos. Ya no basta con dejarle todo a la naturaleza. Ha llegado el momento de mirar la tecnología, la mecanización y la innovación como aliadas fundamentales del productor”, expresó el ministro, al resaltar que estos elementos permiten optimizar recursos, facilitar las labores del campo y mejorar los rendimientos agrícolas y pecuarios.

Y agregó: “Producir implica riesgos y desafíos, pero también grandes oportunidades. La mecanización no sustituye al productor, lo fortalece; la tecnología no desplaza la tradición, la potencia, y la innovación no rompe con el pasado, lo proyecta hacia el futuro”.

Destacó que la agropecuaria continúa siendo uno de los pilares de la economía nacional, al señalar que en el año 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) del sector creció un 3.7 %, mientras que las exportaciones agropecuarias aumentaron un 10.1 %, aportando más de 3,600 millones de dólares a la balanza comercial del país.

La edición 36 de la Feria Agropecuaria Nacional reúne a productores, autoridades, empresarios y visitantes, consolidándose como un espacio de intercambio, exhibición y proyección del potencial productivo del país, en un momento decisivo para el presente y el futuro del agro dominicano.

of-am