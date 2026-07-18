Gobierno haitiano firmó un acuerdo con Fuerza Antibandas

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Puerto Príncipe, 18 jul.- El gobierno haitiano y la llamada Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo para coordinar la lucha contra esos grupos que operan hoy en todo el país, informa un comunicado.

El documento fue suscrito por el ministro de justicia y seguridad Pública, Patrick Pélissier, y el representante de la entidad paramilitar autorizada por la ONU, Jack Christofides, añadió el periódico.

Este memorando de entendimiento firmado por las partes -añade la declaración- precisa los procedimientos para la entrega por la GSF a las autoridades de detenidos, armas, municiones y equipos incautados durante las operaciones.

Esas medidas abarcan en especial a los departamentos más afectados por pandillas armadas, explica el comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Según el texto, mediante este acuerdo, el gobierno «reafirma su compromiso de implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población».

Las autoridades -agrega- «harán todo lo posible para, por un lado, garantizar la seguridad de la población y, por otro, crear las condiciones propicias para la celebración de próximas elecciones», cuya fecha está aún por precisar.

Lo anterior -aclara el texto- allanará el camino para la próxima instalación de autoridades legítimas, llamadas a liderar la nación.

Por su parte, la GSF, establecida por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar a las autoridades contra los grupos armados, respaldará en especial a la Policía Nacional.

Ambas fuerzas -según la declaración- garantizarán la seguridad, contribuirán al restablecimiento de la estabilidad del país y crearán las condiciones necesarias para la celebración de los próximos comicios.

Medios locales destacaron una estrategia contenida en un reciente informe de la GFS ante la ONU, basada en objetivos medibles para permitir la transferencia gradual hasta 2028 de las responsabilidades de seguridad de ese organismo militar a las instituciones haitianas.

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