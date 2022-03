Gobierno ha entregado $2,578 millones para terminar escuelas

Deligne Ascención habla durante la actividad.

SANTO DOMINGO.- El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, declaró que el Gobierno ha entregado $2,578.1 millones de pesos como pago de 624 cubicaciones de 407 escuelas, que se construyen en distintas comunidades del país.

Al encabezar un encuentro con contratistas de escuelas en el Club Recreativo y Cultural del MOPC, dijo que la finalidad es que esos planteles sean terminados e inaugurados en el más breve tiempo posible.

Informó que en una reunión previa en la Contraloría General de la República el listado de esas cubicaciones que se han pagado, 408 de las cuales corresponden al 2021 y 216 a lo que va del 2022.

OTROS PAGOS POR 1,900 MILLONES

Asimismo, dijo que además de esos pagos, otros contratistas tienen sus libramientos, certificaciones y apropiaciones desde el Minerd en la Contraloría para fines de desembolso, y otra cantidad ascendente “a unos 1,900 millones de pesos de avance de esos presupuestos de terminación”.

Explicó que eso fue una previsión que se tomó sobre el presupuesto de terminación, de consignarle un 20% a fin de poderlos capitalizar, y que los contratistas pudieran concluir los trabajos.

Sostuvo que lo que establecían los reglamentos de los procesos y el límite que establece la Ley 340, sobre compras y contrataciones, en estos casos, era iniciar nuevos procesos con el presupuesto reformulado.

“Pero nos fuimos por el camino de crear una modificación a la ley que permitiera que ustedes, la gran mayoría que no conocíamos, fueran los que pudieran concluir esas escuelas, porque en su casi generalidad ustedes han sido afectados por un sistema que no lo crearon, y por condiciones que no eran responsabilidad de ustedes”, indicó.

El funcionario dijo que hicieron esos cambios para garantizar que los contratistas sean los continuadores de procesos en el que resultaron adjudicatarios.

Ascención dijo que los protagonistas de todos los esfuerzos que se hacen con esas obras son los estudiantes de sectores pobres en las comunidades, y que esas escuelas son y serán el vehículo que servirá para la movilidad social.

an/am