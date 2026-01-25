Gobierno entrega remozada la emergencia del Hospital de Baní

BANI. – La vicepresidenta Raquel Peña y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, entregaron este sábado a la comunidad de Peravia la remozada Emergencia del Hospital Nuestra Señora de Regla, con la que suman cincuenta las emergencias readecuadas y ampliadas en la gestión del presidente Luis Abinader.

Los funcionarios también inauguraron la Unidad de Pie de Diabético en el referido hospital, en aras de ofrecer a la población de esa laboriosa provincia sureña diagnósticos oportunos, tratamientos especializados y abordaje integral a los pacientes, priorizando la prevención.

Esta es la cuarta Unidad de Pie Diabético que se pone en funcionamiento en los hospitales de la Red Pública, de diez que se construyen para la conformación de la Red Nacional de Pie Diabético.

En el acto, la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, resaltó la inversión del Gobierno en salud, la cual tiene como objetivo poner a la gente en el centro de las políticas públicas.

“Con la inauguración de esta Unidad de Pie Diabético en el Hospital Nuestra Señora de Regla, reafirmamos que la salud es un derecho que debe llegar con dignidad y esperanza a cada localidad del país”, dijo Peña.

La vicemandataria aseguró además que esta unidad especializada representa alivio, prevención y oportunidades de vida para muchos dominicanos.

De su lado, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que, con la apertura y reforzamiento de estos servicios, el Hospital Nuestra Señora de Regla se consolida como un centro de salud moderno y equipado para responder eficazmente a las demandas sanitarias de los habitantes de Peravia, fortaleciendo significativamente la capacidad resolutiva del sistema de salud en esta importante zona geográfica del país.

“Este acto constituye un logro histórico que refleja la voluntad inquebrantable de acercar servicios de salud de calidad a cada rincón de la República Dominicana”, señaló el doctor Landrón; también recordó que, en marzo de 2025, el presidente Abinader entregó el remozamiento de una primera fase en el referido hospital.

“Hoy regresamos para cumplir otra promesa: la entrega de la Emergencia remozada y la inauguración de la Unidad de Pie Diabético, demostrando que este Gobierno tiene palabra y que el Sur, históricamente olvidado, ha experimentado una transformación significativa y sin precedentes en su infraestructura sanitaria”, expresó.

Puntualizó que en la provincia Peravia los avances son tangibles y verificables, “En este hospital se entregaron remozadas las salas Materno Infantil y Neonatal, asimismo, fue habilitada la Unidad Oncológica, tres establecimientos de salud de la provincia dotados de nuevos equipos con una inversión de RD$66,711,165.45 y remozado seis Centros de Primer Nivel en Sabana Buey, Paya, Güera e Isabel Arias, Los Yaguarizos y Rosa Nova”, sostuvo.

of-am