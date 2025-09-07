Gobierno ejecuta en Puerto Plata obras por $18 mil millones
PUERTO PLATA.– El Gobierno anunció este domingo que ejecuta obras en esta provincia con una inversión que supera los 18 mil millones de pesos.
Un comunicado de la Presidencia explica que entre estas obras se encuentran carreteras, proyectos habitacionales y escuelas.
LAS OBRAS INAUGURADAS POR ABINADER
Carretera Turística La Cumbre: Proyecto que impulsa el turismo en la región y ofrece una vía de acceso más segura y eficiente para visitantes y residentes. Inversión: RD 11,580 millones.
Carretera El Mango–La Guaranita–La Piragua: Mejora la conectividad y facilita el transporte de mercancías y personas en la zona. Inversión: RD 956 millones.
Hospital Traumatológico de Sosúa: Centro médico en desarrollo que brindará atención especializada y de calidad a los habitantes de Sosúa y comunidades cercanas. Inversión: RD 800 millones.
Remozamiento Estadio José Briceño: Proyecto que revitaliza un espacio deportivo emblemático y fomenta la práctica del deporte en la comunidad. Inversión: RD 270 millones.
Puente Bajabonico: Obra que mejora la infraestructura vial y fortalece la conexión entre comunidades. Inversión: RD 230 millones.
Muelle Turístico Puerto Plata–Taino Bay: Proyecto que potencia el turismo y ofrece una experiencia única a los visitantes. Inversión: USD 80 millones (equivalentes a RD 4,640 millones aproximadamente).
LANZA PROGRAMA DE TITULACION
El presidente dominicano lanzó un programa de titulación que beneficiará a más de 25,000 personas de los sectores Celestino, en San Marcos, y El Javillar, que podrán obtener sus títulos de propiedad definitivos, en esta provincia.
Abinader destacó que es la primera vez que participa en el lanzamiento de un programa de titulación.
Señaló que la iniciativa tiene un doble objetivo: primero, transformar un programa de compra del sector privado en entrega directa de títulos, y segundo, aprovechar su visita a la provincia para reforzar la cohesión social y el desarrollo local.
ABINADER PARTICIPA EN INAUGURACION OBRAS TURISTICAS
En otro acto, Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron tres obras con una inversión de más de RD$ 262 millones.
ANUNCIA CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO
Asimismo, anunció la construcción de una arena para la práctica de baloncesto en el municipio Tamboril, provincia Santiago, en una alianza entre el Gobierno y el baloncestista dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns Cruz.
El gobernante señaló que la infraestructura será un espacio con todas las condiciones para que los jóvenes de la localidad y de comunidades cercanas puedan practicar el deporte de la mejor manera y recibir una educación en valores a través de la organización GO Ministries.
Indicó que la edificación será “una verdadera arena”, que contará con todas las facilidades para la realización de torneos y otras actividades en beneficio de los jóvenes.
OPERATIVO MEDICO
Posteriormente, el Mandatario encabezó un operativo médico y de acción cívica en el sector Los Domínguez de esta provincia y zonas aledañas. La iniciativa cuenta con más de 150 médicos especialistas.
Estuvo acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD); la gobernadora Claritza Rochtte; la senadora Ginette Bournigal de Jiménez; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el alcalde de Puerto Plata, Roque García Núñez.
Durante la jornada, más de 150 especialistas de la salud ofrecieron consultas en pediatría, oftalmología, odontología, medicina interna, urología y ginecología. Además de procedimientos como sonografías de próstata, mamografías y pruebas de papanicolau.
