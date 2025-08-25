Gobierno dominicano condena atentado en Cali, Colombia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Santo Domingo, 23 ago.- El Gobierno de la República Dominicana condenó hoy el reciente atentado perpetrado en la ciudad colombiana de Cali, el cual cobró la vida de seis civiles, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En un comunicado publicado en sus redes sociales la cancillería señaló que «el Gobierno expresa su más profunda condena al brutal atentado terrorista perpetrado en Cali el 21 de agosto, el cual cobró la vida de seis civiles inocentes».

Expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y con el pueblo y el gobierno de Colombia, y reafirmó el compromiso de este país con la paz y el respeto a los derechos humanos.

La explosión de un coche bomba en la entrada de la base aérea Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali, en el suroeste de esa nación suramericana, dejó seis fallecidos y unos 70 heridos.

