Gobierno dice más 7.1 millones turistas llegan a RD hasta julio

SANTO DOMINGO. – El turismo dominicano mantiene un constante crecimiento al alcanzar el mayor número de visitantes en su historia en los primeros 7 meses del año, al recibir 7,197,844 personas.

Así lo dio a conocer el ministro de Turismo, David Collado, en el marco de un acto que se llevó a cabo en el hotel de Santo Domingo.

Dijo que esa cifra representa un incremento de 3.2 % con relación al mismo periodo del 2024, 14% respecto al 2023 y 49% en comparación con 2019.

Iinformó que en el periodo enero-julio el país recibió 5,377,878 por vía aérea, lo que representa un incremento de 1.7% con relación al mismo período del pasado año.

Destacó que gracias a la gran alianza público-privada el turismo seguirá creciendo y diversificándose.

Previo a dar a conocer el comportamiento del turismo, Collado se reunió con los empresarios y otros actores del sector, con quienes pasó revista de la situación de la industria en el país.

EL CRECIMIENTO

Ese crecimiento, indicó Collado, también se refleja por la vía marítima, con la llegada de 1,819,966 cruceristas, lo que representa un incremento de un 3.2% en los primeros 7 meses de este año en comparación con el 2024.

«Esas dos históricas cifras de llegadas no dan el gran número de 7,197,844 visitantes en 7 meses. Un récord en la historia del turismo dominicano», dijo.

Indicó que solo en el mes de julio el país recibió un total de 863,785 por la vía aérea, 6.5% por encima del mismo mes del 2024. También en julio República Dominicana recibió 189,051 cruceristas.

«Eso significa que solo en el mes de julio el país recibió 1,052,836 visitantes, lo que representa un aumento de 3.4% respecto al año pasado, 12% con el 2023 y 56% por encima del 2019 «, significó.

PAISES CON MAS VISITANTES

Los países emisores que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos con un 52%, Canadá con 7%, Argentina y Puerto Rico con 6%. Le siguen Colombia con 4%, México 3% y España, Brasil y Chile con 2%.

Los aeropuertos que más turistas recibieron fueron Punta Cana con 59%, Las Américas con 23% y el Cibao con 13%, Puerto Plata 3% y un 1% La Romana y otros.

of-am