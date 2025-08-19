Quejas por lentitud de trabajos y falta de parqueos en zona colonial

Persisten serias quejas del público en general por la extensa duración de los trabajos de reacondicionamiento de la Zona Colonial de Santo Domingo, la cual fue hasta hace poco uno de los lugares más visitados del país.

Según los quejosos, trabajos que fueron programados para ser efectuados en corto tiempo, llevan casi un año realizándose, lo cual ha provocado un virtual colapso de los establecimientos comerciales de esta área.

Aparte de las naturales molestias que ellos ocasionan, el gran dilema ahora es dónde estacionarse, pues han sido eliminados en más de un 98% los espacios para hacerlo, y hay muy pocos parqueos públicos municipales.

En medio de este caótico panorama los directivos de la DIGESETT han concebido la «ingeniosa» idea de aplicar multas RD$1,000 a los que se estacionen en lugares considerados prohibidos y el pago de RD$4,000 por concepto de «costos operativos de grúa, traslado y custodia» de vehículos que arbitrariamente se llevan en grúas.

Comerciantes, moradores y visitantes coinciden al señalar que antes de embarcarse en los trabajos de rehabilitación de la zona , lo primero que debió hacer el Gobierno fue habilitar estacionamientos temporales en lugares estratégicos, de forma tal que la dinámica en el área se mantuviera. Opinan que ante la falta de los mismos, es inconcebible estar asediando al poco público que, a pesar de los entuernos actuales, se mantiene visitando la zona.

