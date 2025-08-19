Quejas por lentitud de trabajos y falta de parqueos en zona colonial

Persisten serias quejas del público en general por la extensa duración de los trabajos de reacondicionamiento de la  Zona Colonial de Santo Domingo, la cual fue hasta hace poco uno de los lugares más visitados del país.

EL AUTOR es periodista, director de ALMOMENTO.NET. Reside en Santo Domingo.

Según los quejosos, trabajos que fueron programados para ser efectuados en corto tiempo, llevan casi un año realizándose, lo cual ha provocado un virtual colapso de los establecimientos comerciales de esta área.

Aparte de las naturales molestias que ellos ocasionan, el gran dilema ahora es dónde estacionarse, pues  han sido eliminados en más de un 98%  los espacios para hacerlo,  y hay muy pocos  parqueos públicos municipales. 

En  medio de este caótico panorama los directivos de la DIGESETT han concebido la «ingeniosa» idea de aplicar multas RD$1,000 a los que se estacionen en lugares considerados prohibidos y el pago de  RD$4,000 por concepto de «costos operativos de grúa, traslado y custodia» de vehículos que arbitrariamente se llevan en grúas.

Comerciantes, moradores y visitantes coinciden al señalar que antes de embarcarse en los trabajos de rehabilitación de la zona , lo primero que debió hacer el Gobierno fue habilitar estacionamientos temporales  en lugares estratégicos, de forma tal que la dinámica en el área se mantuviera. Opinan que ante la falta de los mismos, es inconcebible estar asediando al poco público que, a pesar de los entuernos actuales, se mantiene visitando la zona. 

WINX
WINX
19 minutos hace

Destruyeron el parqueo principal que estaba en la calle El Conde, y se inventaron un parqueo lejísimo por el Alcázar, que además es carísimo, y para colmo, sin justificación, se lo entregaron a unos comerciantes extranjeros…HAY UNA MARRULLA EXTRAÑA CON ESO

Raudelis
Raudelis
31 minutos hace

El parqueo en esa zona ya era un problema antes de esto

WINX
WINX
21 minutos hace
Responder a  Raudelis

LO EMPEORARON MUCHISIMO

VakanitoRD
VakanitoRD
43 minutos hace

Cojollo
Eso pico y pala siempre
Nada de terminar
20 años dizque remozando
Y nada
Mientras Halla dinero prestado
Se sigue
Cojollo

aglisberto
aglisberto
52 minutos hace

una humilde sugerencia es que con esas gruas vayan a recoger vehivulos que estan dañados ocupando espacios, solo deben fijarse en que abajo de esos vehiculos ya hay maticas creciendo..

