Gobierno destinará 450 millones de dólares en el sector eléctrico

El funcionario dijo, además, que se trabaja en la «repotenciación» de líneas, fortalecimiento de redes de distribución, reducción de fraudes eléctricos y campañas de concienciación ciudadana.Santos explicó que, de cara al 2028, el país duplicará la generación de energías renovables y, junto al almacenamiento, se desarrollarán más de 30 nuevos proyectos.

INCREMENTO DE 54 % EN CAPACIDAD INSTALADA

En paralelo, se prevé un incremento del 54 % en la capacidad instalada de energía térmica, con la puesta en marcha de más de 2,100 megavatios en plantas térmicas en desarrollo, afirmó en un comunicado de su oficina.

Aseguró que el Gobierno continúa impulsando una serie de proyectos estratégicos que aportarán 612 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en los próximos cinco meses, con el objetivo de responder a las crecientes necesidades energéticas del país, «agravadas» por las temperaturas extremas que han elevado la demanda eléctrica.

Resaltó que en el año 2020 el pico de demanda era de 2,750 megas y que a la fecha alcanza los 4,000 megavatios, un indicador de que el país ha experimentado un crecimiento sostenido en su consumo eléctrico, impulsado tanto por el dinamismo económico como por el aumento poblacional y las condiciones climáticas extremas que exigen mayor uso de equipos de refrigeración y climatización.

SEGUIR AMPLIANDO LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN

Este comportamiento, dijo, refleja también la necesidad de seguir ampliando la capacidad de generación, transmisión y almacenamiento, para garantizar la seguridad energética de República Dominicana.

Santos detalló que en octubre se integrarán 68 megavatios del cierre de ciclo de SIBA, en Boca Chica y 130 meggas de la planta Energas 4, en San Pedro de Macorís.

A esto se sumará la central Energía 2000 en Manzanillo, Montecristi, que entrará en operación en los próximos cinco meses, con 414 megas. En conjunto, estas iniciativas representan 612 megavatios adicionales, que reforzarán la seguridad energética nacional.