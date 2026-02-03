Gobierno destaca la reducción homicidios en RD durante enero

Faride Raful

SANTO DOMINGO.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que el Gobierno mantiene el fortalecimiento de la reforma policial, la prevención del delito y las acciones para recuperar la credibilidad institucional, como parte de su estrategia integral de seguridad ciudadana.

Indicó que al cierre de enero la tasa acumulada de homicidios se situó en 7.3 por cada 100 mil habitantes, por debajo del 8.42 registrado en 2025 y del 11.48 en 2024.

Agregó que 25 demarcaciones permanecen por debajo de un dígito mientras que nueve concentran mayores niveles de incidencia y es en ellas donde se refuerzan las operaciones.

Durante enero se contabilizaron 110 homicidios: 50 asociados a conflictos sociales, 33 a hechos delictivos, 19 en acciones legales y ocho bajo investigación.

Se registraron 5,438 casos de robos, lo que representa 2,735 menos que en igual período del año anterior.

LLAMA A DENUNCIAR DELITOS

Raful reiteró el llamado a denunciar los hechos delictivos a través de canales digitales anónimos que han sido habilitados

Asimismo, informó que en lo que va de año han sido retiradas 5,061 armas de fuego, ejecutados 1,013 allanamientos, 3,193 órdenes de arresto y 866 intervenciones por contaminación sónica.

Las declaraciones de la Ministra fueron ofrecidas durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada este lunes por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

