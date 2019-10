Gobierno de Haití negocia con productores privados de electricidad

Puerto Príncipe, 25 oct.- Tras controversiales intercambios en redes sociales entre el Gobierno de Haití y productores privados de electricidad, se anunció el inicio de negociaciones para revisar los contratos, que aseguran van en detrimento del Estado.

El ministro interino de Hacienda, Joseph Jothue, confirmó que autoridades gubernamentales se reunieron con directivos de la empresa Sogener, y transfirieron documentación antes de fijar un nuevo convenio.

El pasado fin de semana se desató una polémica en plataformas digitales, luego que el Gobierno divulgó la deuda que la compañía tenía con el Estado, y pidió su compensación en los próximos tres días hábiles.

La empresa no dudó en responder a las insinuaciones y publicó también el monto muy similar que debía pagarle el Estado, además que se negó a romper el convenio previamente establecido.

Sin embargo, Jothue, más conciliador, afirmó que los representantes de Sogener tienen ahora una mejor compresión de la situación y admiten que se trata de un contrato entre dos partes, «si una de ellas no está satisfecha, ese es su derecho. Si tenemos que mantener el contrato, lo mantenemos y si tenemos que romperlo, lo rompemos», dijo a la prensa local.

Añadió que discutieron además la gestión de las centrales Varreux I y Varreux II, confiadas a Sogener por la Empresa de Electricidad de Haití, así como la reducción del coste por kilovatio/hora y los tres componentes de la electricidad.

Jothue también sugirió, que en cuento a las deudas ambas partes llegarán a un acuerdo para respetar los compromisos contraídos.

Por su parte, Dimitri Vorbe, director ejecutivo de Sogener, señalo en una radio local que la relación del Estado con la compañía siempre ha sido muy cordial, y subrayó que la principal problemática es que la cantidad de kilovatios/hora adquiridos por las autoridades no es suficiente.

«El estado me paga la cantidad de kilovatios/hora vendidos. No paga cuando no he producido. En el contrato, se me pide que proporcione 50 megavatios, mientras que se necesitan 300 megavatios para tener electricidad las 24 horas en Puerto Príncipe», enfatizó.

El suministro eléctrico es uno de los más sensibles del país, que solo beneficia al 30 por ciento de la población con un servicio inestable.

En la reciente arremetida del presidente Jovenel Moïse contra el sector privado, acusó a un pequeño grupo de empresarios de sostener jugosos contratos en detrimento del Estado y de la mayoría de la población, y anunció la revisión de convenios firmados en administraciones anteriores.

Aunque según medios de prensa, municipios de los departamentos Norte y Noroeste tienen electricidad disponible las 24 horas, no se comporta así en el resto del país, cuyo suministro en ocasiones no supera las cuatro horas diarias.

of-am