Gobernador predice inevitable nuevo brote de coronavirus en Nueva York

Nueva York verá inevitablemente otro aumento en los casos de coronavirus debido al auge de la pandemia en muchos estados del sur y oeste, predijo ayer el gobernador Andrew Cuomo, admitiendo que la cuarentena que se impuso a los visitantes de esas zonas críticas no podrá detenerlo.

“Estamos haciendo todo lo que podemos. La cuarentena, tenemos un mecanismo de aplicación. Pero, sabes, ¿cómo pillas a alguien (que llega) conduciendo? Quiero decir, es muy muy difícil, estás tratando de atrapar agua en una pantalla”, dijo Cuomo ayer en la radio WAMC.

Cuomo impuso un aviso de viaje hacia y desde 19 estados con infecciones crecientes de COVID-19, incluidos California, Florida y Texas, que requiere que los visitantes de estas áreas se pongan en cuarentena durante 14 días al ingresar a Nueva York e incluso toda el área triestatal.

“Los números del noreste probablemente comienzan a aumentar porque el virus que ves ahora en el sur y el oeste va a volver aquí”, dijo.

Indicó que ver el virus de vuelta es una pena después de “derrotarlo en Nueva York”, luego de un período agotador de tres meses de severos cierres y reglas de distanciamiento social que ayudaron a contener y reducir las infecciones.

“Los otros estados no toman las mismas precauciones. (El virus) se levanta en los otros estados y luego regresará aquí. Eso es lo que va a pasar” inevitablemente. “La única pregunta es qué tan alto subirá nuestra tasa. Pero no puedes tener (coronavirus) en todo el país y (esperar) que no volverá. ¿Crees que nadie viene aquí desde California y estos estados?”, insistió retóricamente.

Aunque se han reportado muy pocos casos desde junio, Nueva York acumula la mayor cantidad de contagios en todo el país en esta pandemia: 426 mil personas, de las cuales 32,375 fallecieron, la mayoría en Queens y Brooklyn.