¡Gloria al bravo pueblo de Venezuela!

EL AUTOR es vocero de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

Hoy quiero rendir homenaje y mi más sincero respeto al pueblo venezolano, porque está luchando sin armas contra una de las dictaduras más férreas y sangrientas que ha vivido Latinoamérica en los últimos 25 años.

Me siento preocupado, triste y con mucha impotencia, porque la nación hermana no se merece tener a alguien en el palacio de Miraflores que haga un llamado a la confrontación y a la violencia entre los mismos venezolanos.

Desde el ascenso al poder del chavismo sólo se habla de sangre y guerra en una nación en que su norte siempre ha sido la paz, la armonía y la prosperidad…

A mí en lo personal me afecta, porque en mi familia hay venezolanos y porque esa gran nación ha sido el país más solidario con nuestra amada República Dominicana.

Gracias a la nación de Simon Bolívar por darle asilo a nuestro libertador Juan Pablo Duarte, podemos decir con orgullo que somos dominicanos… En los años de la dictadura trujillista, fue Venezuela quien abrió las puertas para proteger a nuestros compatriotas que eran perseguidos por el régimen.

En los años 80 hubo también un éxodo de refugiados económicos dominicanos hacia Venezuela, y como siempre fueron bien recibidos.

La hermana nación nos dio a la que fuera la mejor y más humilde primera dama de la República Dominicana, la Sra. Doña Rene Klan de Guzmán, fundadora del CONANI y esposa del presidente Don Antonio Guzmán.

Espero en Dios que pare el derramamiento de sangre, y que caiga todo el peso de la ley a Nicolás Maduro y sus ecuaces. No hay mal que dure 100 años, porque cuando el Gral. Dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez hizo fraude en el año 1958, tan solo un mes después se encontraba exiliado en República Dominicana, porque así se comportan los cobardes cuando ven la furia del pueblo. Nicolás Maduro hará lo mismo.

Es lamentable que las Fuerzas Armadas de Venezuela se rindan a los pies de un tirano que sale en mítines políticos con una camisa con la bandera de Venezuela.

Sin embargo, es a ese mismo pueblo que lo tiene subyugado, empobrecido, amenazado, pasando hambre y dando orden de asesinar a los que no están de acuerdo con una maldita revolución que lo único que ha traído es desgracia al país latinoamericano más rico naturalmente y que tiene todos los minerales del planeta conjuntamente con el Congo en África.

Me uno a las palabras de la hermana del Gral. Vladimir Padrino, que dijo que los militares no tienen derecho de hacer lo que le están haciendo al pueblo venezolano, pero que sí tienen el deber y el honor de proteger al pueblo. Mi respeto también para los venezolanos que se encuentran lejos de su tierra amada y que, a pesar de la distancia, no olvidan que nacieron en una ribera del Arauca vibrador.

Nosotros los dominicanos debemos estar alerta y en pie de lucha, y mirarnos en el espejo de Venezuela, porque aquí hace mucho que quieren instaurar una dictadura disfrazada de democracia. Lo intentaron Leonel, Hipolito, Danilo y ahora Abinader quiere que le aprueben un sinnúmero de leyes y reformas solo para él y su grupo poder perpetuarse en el poder, por eso compró las pasadas elecciones. Mientras tanto,

Viva Venezuela y

¡Fuera el comunismo de Latinoamérica!

jpm-am

