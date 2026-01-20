Gimnastas infantiles ganan medallas en clásico Puerto Rico

PUERTO RICO.- Con un total de 20 medallas, las infantiles Yoandry Espinal, Hannolly Fleuris, Nayla Roche, Emma Guzmán y Eunice Rodríguez regresaron triunfantes del Puerto Rico Classic de Gimnasia Artística que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de San Juan.

La representación infantil del club Villar Gym obtuvo dos medallas de oro, nueve de plata e igual cantidad de bronce. Cada una de las cinco atletas escaló al pódium en el invitacional de clubes de gimnasia artística.

El entrenador José Gabriel Valerio resaltó la entrega y el alto nivel competitivo del certamen, que reunió algo más de 700 gimnastas de Estados Unidos, Jamaica, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana.

“Nuestra atletas mostraron el crecimiento que han venido experimentando en este deporte como la gimnasia”, señaló Valerio.

El dirigente deportivo indicó que el club Villar Gym tiene su centro de operaciones en el Pabellón de Gimnasia del Parque del Este, donde cientos de niñas y niños abrazan como deporte la gimnasia desde las 2:30 de la tarde.

Yoandry Espinal ganó una medalla de oro, tres de plata y otra de bronce, mientras que Eunice Rodríguez se colgó un oro, tres de plata y una de bronce, en tanto que Hannelly Fleuris obtuvo una presea de plata y una de bronce.

Emma Guzmán conquistó cinco metales, incluidos dos de plata y tres de bronce, y Nayla Roche se hizo de un bronce.

Cada una de las atletas infantiles resaltó los resultados en el Puerto Rico Classic de Gimnasia artística, al tiempo que mostraron su satisfacción por el crecimiento que han venido experimentando en la práctica de ese deporte.

El Puerto Rico Classic de Gimnasia Artística es un evento deportivo anual que se celebra en Puerto Rico, atrayendo gimnastas de diversos niveles (1-10, XCEL, etc.) tanto locales como internacionales, y que en su edición de 2025 se llevó a cabo en diciembre en el Centro de Convenciones de San Juan, destacando la participación y el éxito de atletas locales en competencias.

El certamen es una plataforma para el desarrollo de la gimnasia en la isla, ofreciendo competencia y aprendizaje, y se organiza para dar visibilidad a los clubes y atletas puertorriqueños en la escena internacional.