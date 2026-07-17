Gigantes SFM se colocan a un triunfo corona de la LNB 2026

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Los Gigantes del Cibao quedaron a las puertas de conquistar su tercer campeonato en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), tras imponerse este miércoles 95-83 a los Metros de Santiago en un repleto Pabellón Mario Ortega, tomando ventaja de 3-1 en la serie final de La Súper Liga, que disputa la Copa Banreservas.

La ofensiva de los francomacorisanos fue encabezada por Luismal Ferreiras, quien registró 18 puntos, nueve rebotes y tres robos de balón. También brilló Charles Brown Jr., con 15 tantos, cinco capturas, cuatro asistencias y dos recuperaciones.

Asimismo, Francis King Fitzgerald aportó 15 puntos, Marquis Wright sumó 11 unidades con siete rebotes y siete asistencias, mientras que Stephen Zimmerman añadió 11 tantos y cuatro bloqueos. Juan Miguel Suero colaboró con 10 puntos y Juan Jr. Rosario agregó nueve.

Por los Metros, Omar Silverio lideró la ofensiva con 17 puntos y un eficiente 6 de 10 en tiros de campo. Oliver García aportó 11 unidades, Florent Thamba terminó con 10, mientras que Jhery Matos registró ocho puntos, cinco rebotes y seis asistencias. Juan Guerrero concluyó con ocho tantos y seis capturas.

Los Gigantes construyeron su victoria apoyados en una sólida defensa y una efectiva ejecución ofensiva, lanzando para un 47 % desde el campo. Además, capitalizaron las 19 pérdidas de balón cometidas por los santiagueros, que tuvieron dificultades desde la línea de tres puntos al encestar apenas seis de 23 intentos (26 %).

Aunque los Metros intentaron reaccionar en el último cuarto, acercándose a seis puntos (85-79) tras un disparo de Guerrero con 3:17 por jugar, los locales respondieron con una intensa defensa y un ataque efectivo en la pintura liderado por Ferreiras, Brown Jr. y Suero, ampliando nuevamente la ventaja a doble dígito y asegurando el triunfo.

Los Gigantes dominaron gran parte del encuentro desde el inicio, llevándose el primer cuarto 26-17 y llegando al descanso con ventaja de 56-41. En el tercer período llegaron a ampliar la diferencia hasta 21 puntos antes de contener un intento de remontada de los Metros.

Los parciales finalizaron 26-17, 30-24, 21-21 y 18-21, consolidando una victoria que deja a los Gigantes a solo un triunfo de levantar el trofeo de campeón de la temporada 2026 de la LNB.