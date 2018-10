Gigantes del Cibao presentan equipo accionará en beisbol dominicano

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Gigantes del Cibao anunciaron la conformación del equipo que participará en el próximo torneo de béisbol invernal dominicano.



En rueda de prensa fueron presentados los accionistas y directivos, así como las autoridades de la provincia y los invitados especiales.

René Francisco, gerente general, agradeció a la familia Rizek por la confianza depositada y el apoyo total al trabajo de operaciones de béisbol.

De igual manera el gerente campeón de la temporada 2014-15 expresó su satisfacción por la contratación del dirigente Edwin Rodríguez y por el grupo de jugadores que se han integrado desde el principio de los entrenamientos.

“Gracias a la familia Rizek, especialmente al señor Samir por la confianza que ha depositado nueva vez en mí para este trabajo, un trabajo que amo y que me siento muy complacido por la contratación del veterano hombre de béisbol Edwin Rodríguez, quien será nuestro dirigente para la próxima temporada y por supuesto, decir gracias también a los jugadores que se han podido integrar desde temprano a nuestra organización”, dijo Francisco.

Luego el dirigente Rodríguez agradeció a la gerencia por traerlo a San Francisco de Macorís y se comprometió a hacer su mejor esfuerzo para conseguir los mejores resultados. “Estoy muy agradecido por la oportunidad que estoy recibiendo, aunque mí experiencia es bastante, creo que necesitaba estar en este béisbol tan importante, donde los fanáticos sienten tanta pasión en una ciudad encantadora como San Francisco” ,expuso Rodríguez.

Los uniformes fueron presentados a la prensa por los directores de mercadeo Rafael Almánzar y Rafael Taulé, la administradora Yisell Infante y de Erick Rizek. Por el departamento de operaciones estuvo René Francisco y Félix Peguero.

Peguero presentó el grupo de importados que estará en la próxima temporada. Estarán con los Gigantes los lanzadores: Jake Kalish, Kevin Herget, Jon Perrin, Jeff Singer, Patrick Johnson, Eric Yardley, Rogelio Armenteros.

Mientras que los jugadores de posición son Ryan P. O’ Hearn (1B), Taylor Gushue (C), Bubba Starling (OF), Joey Terdoslavich (1B y OF). La madrina del equipo para la temporada 2018-19 será la señorita Sorianny Marte, quien fue presentada durante la conferencia de prensa.

El equipo agradeció a los comunicadores, a las autoridades y a los invitados especiales por asistir a la actividad que fue realizada en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís donde fungió como maestro de ceremonias el cronista deportivo Tony García.

Juegos por televisión y equipo de transmisión

En televisión, los partidos de los Gigantes serán transmitidos por CERTV canal 4; Telenord, canal 56 y 49; Claro TV, canal 1094; Atice, canal 62, y Telecable Central, canal 30. Como narradores estarán Ricky Noboa y Orlando Méndez, mientras que los comentarios recaerán en Junior Matrillé e Iván Ramos. En radio va por Dominicana FM 98.8 para la zona metropolitana, Ese y Sur del país, mientras que 99.9 para la zona norte y el Cibao, así como por La llave 95.7 FM.

