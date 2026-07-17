Gestionan inclusión de Wander Franco en selección RD para JCC

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SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) confirmó que trabaja para incorporar al pelotero Wander Franco a la selección nacional que participará en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El presidente de la entidad, Juan Núñez, informó que tanto la gerencia general como el cuerpo técnico del equipo han expresado su interés en contar con el campocorto dominicano dentro del roster que representará al país en la cita regional.

“Nosotros como Federación Dominicana de Béisbol hemos estado haciendo los trámites con el Comité Olímpico Dominicano a fin de que nos permitan inscribir a través de la plataforma a Wander para que juegue con nosotros. Esperamos y estamos muy confiados en que recibiremos una respuesta positiva”, manifestó Núñez mediante una nota de prensa.

El dirigente explicó que la solicitud se encuentra en proceso de evaluación y destacó que, desde el punto de vista legal, Franco no presenta impedimentos que limiten su participación en el conjunto nacional.

“Él no tiene ningún impedimento. Conserva todas sus facultades legales. Jurídicamente hablando, él no tiene ningún impedimento”, sostuvo.

Las declaraciones se producen mientras avanzan los preparativos de la selección dominicana de béisbol para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

La posible convocatoria de Franco ha generado opiniones divididas entre aficionados y analistas deportivos debido a las controversias legales y deportivas que han rodeado al jugador en los últimos años. Sin embargo, FEDOM reiteró que su postura se basa en la situación jurídica actual del pelotero y en la evaluación realizada por los responsables de conformar el equipo nacional.

La decisión final sobre su inscripción dependerá de la aprobación de los organismos correspondientes y de los procedimientos establecidos para la integración de los atletas que representarán a República Dominicana en la justa regional.

of-am