Gestión y mantenimiento son claves del éxito de anfiteatros

SANTO DOMINGO. –La República Dominicana posee varios anfiteatros: algunos mantienen programación activa, pero otros enfrentan limitaciones operativas o muestran signos de deterioro por falta de mantenimiento.

Con la reciente inauguración del anfiteatro y parque La Gaviota en Ciudad Juan Bosch, encabezada por el presidente Luis Abinader, vale un recorrido por los principales centros de este tipo para conocer su estado.

ANFITEATRO DE ALTOS DE CHAVÓN

El anfiteatro de Altos de Chavón (La Romana, 1982) es un ícono cultural y arquitectónico de estilo grecorromano.

Con capacidad para más de 5,000 personas, ha recibido a artistas como Frank Sinatra, Juan Luis Guerra, Shakira y Bad Bunny.

Su éxito se sustenta en gestión privada estable, preservación constante y cartelera internacional.

JUAN LOCKWARD Y LUSITO MARTÍ

El anfiteatro Juan Lockward (Puerto Plata, 2017) revitalizó la ciudad, atrayendo espectáculos nacionales e internacionales.

Sin embargo, tras la pandemia de la Covid-19 sufrió deterioro: madera podrida, estructuras oxidadas y camerinos en mal estado. Actualmente se realiza una evaluación técnica para reparar los daños.

Mientras, el Luisito Martí (Parque del Este, 2003), construido para los Juegos Panamericanos, carece de un calendario de eventos estable, lo cual refleja el desafío de mantener activos espacios creados para sucesos puntuales.

ANFITEATRO NURYN SANLLEY

El Nuryn Sanlley (Plaza Iberoamericana, Distrito Nacional) tiene cabida para 2,700 personas, pero su operación está limitada por regulaciones de ruido, utilizándose solo para eventos culturales específicos.

LA GAVIOTA

El anfiteatro y parque La Gaviota (Ciudad Juan Bosch, 2026) integra parque público, áreas verdes, gimnasio al aire libre y zona de espectáculos, pero su sostenibilidad dependerá del cuidado y programación sostenida.

Expertos coinciden en que la infraestructura por sí sola no garantiza vitalidad cultural, es imprescindible una gestión clara, presupuesto fijo para conservación y agenda continua.

