Gerard Durán gana medalla de oro en Panamericano de Karate

El atleta Gerard Durán luce con orgullo la medalla de oro que conquistó en el Torneo Panamericano de Karate en la categoría Cadete. Aquí figura con los demás competidores.

ASUNCION, Paraguay – El atleta Gerard Durán conquistó la medalla de oro en el Torneo Panamericano de Karate 2025, convirtiéndose en el único campeón dorado de la República Dominicana en esta edición.

En la justa, donde participaron 32 competidores de todo el continente, el nativo de Santiago realizó una impecable ejecución del kata Chibana Kushanku y tras imponerse en cinco rondas consecutivas, aseguró la medalla de oro y el título de número uno de América en su división.

Durán, representante de la Organización INOHUEHA Shito Ryu of America (ISKIA), deslumbró en la categoría cadete (14-15 años, masculino).

of-am