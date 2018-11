Generar políticas para crear una cultura de paz y de amor

En esta época que estamos viviendo se acentúa cada vez más la pérdida de valores familiares y cristianos; vemos como cada día mueren hombres y mujeres por la intolerancia y la violencia que nos tiene a todos aterrados. Al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017, de acuerdo con datos proporcionados por organismos públicos de esos países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe según informe de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

El mes de noviembre fue designado como mes de la familia en el año 1971 por el decreto 1656 del poder ejecutivo, gracias a la solicitud del movimiento cristiano para recaudar fondos con el fin de la formación, integridad de las familias para educar las personas en la fe y como promotoras de desarrollo integral de todos sus miembros. Luego la Asambleas general de las Naciones Unidas crea mediante resolución 47/237 el 20 de septiembre de 1993 el día internacional de la Familia, con el objetivo de aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia, y desde ese entonces se celebra el 05 de mayo de cada año.

Parece que aun no son suficientes las políticas establecidas y practicadas para erradicar tanta violencia de genero. Muchos creemos que esta situación que estamos viviendo se debe a la poca educación cívica y religiosa que imparten en las escuelas, pero algunos especialistas difieren y piensan que la violencia la generan la falta de educación, la pobreza, el desempleo, la exclusión social, el narcotráfico; problemas intrafamiliares (los celos y la manutención de los hijos) y el alcoholismo.

Las estadísticas muestran que en el primer semestre del año 2018 en la republica dominicana van 40 feminicidios, cifra esta alarmante, por lo que esperamos que para el mes de noviembre que es el mes de la familia se llame a reflexión a todos los hogares para que sean mas tolerantes con sus conyugues en honor a este mes de noviembre que la republica dominicana lo dedica a la familia.

Todos sabemos que la familia es la unidad básica de la sociedad, sin ella no hay democracia; sin ella no hay sociedad que logre el desarrollo y el progreso, sin ella no hay felicidad ni bienestar, sabiendo todos que las familias hacen un país gran o un país pequeño. La escuela, los padres, los amigos y el entorno que rodea a nuestros hijos son la base de su formación, de su carácter y lo que será su comportamiento en la posteridad.

Las tasas de feminicidios en 16 países de América Latina y Del Caribe en el año 2017 la republica dominicana ocupa el cuarto lugar, como sigue: 1) El Salvador con 10.2%, equivalente a 345 por año; Honduras 264 con 5.8%; Guatemala con 221; Republica dominicana con 119; Bolivia con 110; Brasil 1,123 equivalente a 1.1%; Ecuador con 109; Paraguay con 53 y otros con menor tasa. 59% de los homicidios son por feminicidios y el 57.6% de los feminicidios son por feminicidios íntimos. Datos CEPAL.

Los datos muestran que los feminicidios, es decir, los homicidios de mujeres perpetrados por razones de género, suelen corresponder a una parte mayoritaria del total de homicidios intencionales de mujeres. A su vez, en la mayor parte de los países de la región con datos disponibles, los feminicidios son cometidos por alguien con quien la víctima tenía o había tenido una relación de pareja (ver gráficos 2 y 3). Esta relación se invierte en El Salvador (2017) y Honduras (2016), donde los feminicidios íntimos corresponden al 6% y el 18% de total de feminicidios, respectivamente.

Según la CEPAL algunos de los desafíos que tenemos: “Comprender que todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están determinadas, más allá de su condición sexual y de género, por diferencias económicas, etarias, raciales, culturales, de religión, y de otros tipos. Esto permitiría avanzar en políticas públicas para su erradicación que consideren la diversidad de las mujeres y las variadas características en que se expresa la violencia contra ellas”. Y

Generar políticas públicas de reparación dirigidas a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, que consideren asignaciones monetarias que permitan enfrentar los gastos cotidianos de las y los menores de edad. Seguir trabajando con la educación en tanda extendida.

En este mes de noviembre que se celebra el mes de la familia vamos a cooperar todos, para que sea un mes no violento, donde toda la familia pueda respirar los aires de paz que tanto necesita y que el gobierno está empeñado en garantizar a cada ciudadano, a través de generar políticas más inclusivas y seguras para garantizar la vida de la familia. Ayudemos a lograrlo.

