Genao advierte la cesantía es una conquista irrenunciable
SANTO DOMINGO.- El senador y vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ing. Ramón Rogelio Genao, manifestó el respaldo de esta organización política al mantenimiento de la cesantía en el Código Laboral Dominicano.
El legislador por La Vega rechazó cualquier intento de modificar el período de prueba o temporalidad de los trabajadores más allá de los tres meses establecidos en la legislación vigente.
“El Partido Reformista considera que la cesantía es una conquista histórica, irrenunciable y que no está sobre la mesa de discusión. Asimismo, advertimos que no aceptaremos que se amplíe el tiempo de prueba de los empleados», señaló.
RETROCESO INAPCETABLE PARA LOS TRABAJADORES
Genao denunció que algunos sectores empresariales han mostrado la intención de introducir cambios que afectarían derechos adquiridos, lo cual, dijo, sería un retroceso inaceptable para la clase trabajadora dominicana.
Recordó que el proyecto de modificación del Código Laboral ya había sido aprobado en primera discusión en el Senado, fruto de los consensos alcanzados en la mesa tripartita integrada por el Gobierno, los trabajadores y el sector empleador.
“No entendemos las razones por las que se pretende reiniciar el debate desde cero, cuando existía un consenso validado por todas las partes”, enfatizó.
EL LEGISLADOR O PARTIDO O UNION DE PARTIDOS QUE HABLE DE APROBAR ESE CRIMEN DE ELIMINAR O CAMBIAR LA CESANTÍA DEBE SER DESMANTELADO E ILEGALIZADO, EL LEGISLADOR SACADO DEL CONGRESO POR TRAICION A LA PATRIA QUE ES EL PUEBLO MISMO, NO CREO EN LA EXTREMA IZQUIERDA PERO NO SOY UN FANATICO ALGUNAS CLAUSULAS DE LA IZQUIERDA SON CORRECTAS, EDUCACIÓN, SALUD, ALIMENTOS PARA EL PUEBLO CON ESO NO SE JUEGA, SOY DE CENTRO NO NOS HAGAN CAMBIAR DE OPINIÓN
PORQUE SI SIGUEN CON ESO Y ACONTECE PUEDE QUE ESTE PUEBLO TERMINE VOTANDO POR UN HUGO CHAVEZ, NO SEAN TAN AVAROS EMPRESARIOS DOMINICANOS, ESA CESANTÍA ES LO ÚNICO QUE MUCHAS VECES TIENE EL EMPLEADO PARA ALIMENTAR A SU FAMILIA SINO CONSIGUE TRABAJO EN LOS SIGUIENTES DIAS O SEMANAS, NO DESTRUYAN LA ESTABILIDAD Y PAZ QUE CON TANTO ESFUERZO SE HA LOGRADO, COGITO ERGO SUM!