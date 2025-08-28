Genao advierte la cesantía es una conquista irrenunciable

Ramón Rogelio Genao.

SANTO DOMINGO.- El senador y vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ing. Ramón Rogelio Genao, manifestó el respaldo de esta organización política al mantenimiento de la cesantía en el Código Laboral Dominicano.

El legislador por La Vega rechazó cualquier intento de modificar el período de prueba o temporalidad de los trabajadores más allá de los tres meses establecidos en la legislación vigente.

“El Partido Reformista considera que la cesantía es una conquista histórica, irrenunciable y que no está sobre la mesa de discusión. Asimismo, advertimos que no aceptaremos que se amplíe el tiempo de prueba de los empleados», señaló.

RETROCESO INAPCETABLE PARA LOS TRABAJADORES

Genao denunció que algunos sectores empresariales han mostrado la intención de introducir cambios que afectarían derechos adquiridos, lo cual, dijo, sería un retroceso inaceptable para la clase trabajadora dominicana.

Recordó que el proyecto de modificación del Código Laboral ya había sido aprobado en primera discusión en el Senado, fruto de los consensos alcanzados en la mesa tripartita integrada por el Gobierno, los trabajadores y el sector empleador.

“No entendemos las razones por las que se pretende reiniciar el debate desde cero, cuando existía un consenso validado por todas las partes”, enfatizó.

