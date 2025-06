Gastos gubernamentales sin beneficio (OPINION)

El autor es profesor universitario. Reside en Santo Domingo Este

POR JOSE DIAZ NIN

Esta vez voy a referirme a los gastos sin beneficio, o sea, a aquellos gastos o erogaciones que no producen un provecho para el pueblo ni un retorno eficaz para el gobierno.

Pasan años y años y siguen los mismos problemas sociales: Delincuencia, inmigración ilegal en aumento, pobreza, corrupción, inseguridad, insalubridad, alto costo de la vida, problemas de agua, luz y drenaje pluvial, deterioro de calles, contenes, medio ambiente y otros innumerables inconvenientes que posan sobre los hombros de los más necesitados.

Es por ello que siempre me he preguntado ¿Cuánto gasta el gobierno en construir y mantener una frontera donde no existe un control migratorio eficiente?

¿Cuánto se gastan, anualmente, en salud, para atender a inmigrantes en nuestros hospitales?

Por favor que alguien me diga ¿Cuánto gasta, este gobierno, en mantener una serie de partidos políticos que no llenan ni una iglesia?

¿Cuánto gasta, diariamente, el gobierno para mantener un ejército, de hombres, disque proteger la zona fronteriza?

Siempre me he preguntado ¿Cuánto gasta el gobierno en publicidad o en pagar a medios de comunicación para aplacar al pueblo o favorecer determinados propósitos de los políticos en el poder?.

¿Cuánto gasta el gobierno en favorecer a determinados pobres con: Bonos, regalitos, barrilitos entre otras dadivas y no con el fin de ayudarlo sino para lograr su voto en terminado certamen electoral.

¿Cuánto gasta el gobierno en mantener un Congreso que en ocasiones están allí para levantar la mano?

¿Cuánto dinero se gasta, cada cuatro años, en los procesos electorales para elegir las mismas gentes, los mismos partidos y la misma corrupción?

¿Cuánto son los gastos hormiga del gobierno: Café, azúcar teléfono, dietas, viajes, nominillas entre otros?

Y que de los gastos fantasma, superfluos impulsivos y gastos no esenciales, entre otros, de igual importancia.

jpm-am