García juramenta dirigentes partido Esperanza Democrática

Francisco Javier García durante la juramentación.

AZUA. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, juramentó a los miembros de la dirección política del partido Esperanza Democrática en esta provincia.

Tras la juramentación, los dirigentes explicaron que luego de renunciar al partido liderado por Ramfis Trujillo se integran al PLD para trabajar por la candidatura presidencial de García y para que el país «vuelva a resplandecer».

El grupo está encabezado por el coordinador general y ex candidato a senador, Franklin Rosso Matos; y lo completan el presidente provincial, Alexis Alberto Mejía; el vicepresidente provincial, César Pujol; Sorry Marisol Pimentel, directora de la Mujer.

Asimismo, Elite Reyes, directora de Culto e Iglesia; Mónica Díaz, directora de Finanzas; y los directores de Juventud y Deportes, Yohan Pujols y Elvin Santana.

“Nos sumamos al PLD a través del proyecto político Francisco Javier porque entendemos que tiene la experiencia y las capacidades para sacar al país del caos en que está inmerso actualmente. Francisco representa la esperanza del pueblo dominicano”, dijo Matos.

Los nuevos integrantes del PLD acompañaron a García en un recorrido por la provincia, donde escucharon a dirigentes políticos y representantes de diversos sectores sociales, quienes expusieron sus problemáticas y aspiraciones.

an/am