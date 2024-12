García Fermín dice universidades RD están en rankings mundiales

SANTO DOMINGO.- El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías (MECyT), doctor Franklin García Fermín, proclamó que la elevación de la calidad de las universidades de República Dominicana ha originado que comiencen a aparecer en los rankings entre las mejores en América Latina y el Caribe.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, aseguró que la educación superior en el país es robusta y ha fortalecido su calidad.

“Pero también en los rankings mundiales ya estamos apareciendo, que no aparecíamos, pero no porque no tengamos la calidad para aparecer, sino porque muchas veces no hacíamos lo que hay que hacer para aparecer en esos rankings”, argumenta.

Reveló que en el pasado las universidades dominicanas no aparecían en los estudios de calidad internacionales, pero ahora comienzan a aparecer cuando se evalúan las academias a nivel mundial.

Aseguró que los proyectos de investigación que tienen las universidades constituyen factores que influyen para figurar entre las mejores academias a nivel internacional.

García Fermín sostuvo que el MECyT dispone de fondos para que las universidades sometan proyectos de investigación, para su evaluación y aprobación, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Expuso que las universidades están siendo sometidas a una evaluación quinquenal, donde se examinan externa e internamente las academias, el cual concluyó el año pasado.

“La educación superior en la República Dominicana ha mejorado y ha avanzado de manera sustancial y un hecho que puedo agregar al ya explicado de la evaluación quinquenal es que ya estamos apareciendo en las evaluaciones y en los estudios de instituciones a nivel del mundo”, adujo.

El funcionario dijo que en revistas de prestigio internacional están apareciendo publicaciones indexadas de investigaciones hechas por académicos e investigadores en la República Dominicana.

“A la hora de evaluar y medir los rankings eso tiene una importancia capital”, enfatizó.

