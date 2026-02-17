Ganan estudiantes del INTEC competencia República de Ideas

Primer lugar Idea Conceptual.

SANTO DOMINGO. — Estudiantes de la carrera de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtuvieron el primer lugar en la categoría Idea Conceptual, en la edición inaugural de la competencia República de Ideas.

Los jóvenes presentaron la propuesta Plaxa Dominicana para la producción de ácido láctico a partir de residuos orgánicos, una alternativa sostenible que impulsará la transición hacia plásticos biodegradables.

Asimismo, el egresado de Administración de Empresas, Alberto Marrero, lideró el equipo ganador del segundo puesto en la categoría Producto o servicio existente, con “Planix”.

Se trata de una plataforma de compras y contrataciones empresariales que busca resolver la baja eficiencia, la alta fricción operativa y la limitada participación de las MIPYMES en los procesos de compras privadas.

La convocatoria consolidó un movimiento ciudadano de innovación abierta con 558 propuestas y más de 11,000 participantes, alineado a la visión Meta RD 2036

INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA CLAVE

Los premiados fueron reconocidos durante la clausura de la Expo Nacional República de Ideas, encabezada por el presidente Luis Abinader, quien destacó la importancia de la innovación como herramienta clave para el desarrollo sostenible del país.

El rector del INTEC, Arturo Del Villar, felicitó a los ganadores y señaló que, de implementarse a gran escala, los proyectos tendrían un impacto positivo en la economía y en la reducción de los residuos orgánicos en vertederos.

“Estos jóvenes confirman la apuesta permanente del INTEC a carreras innovadoras, que formen a los profesionales que realmente necesita nuestro país¨, puntualizó.

República de Ideas tiene como objetivo que dominicanos residentes en el país o en el extranjero presenten propuestas para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.

Los estudios formarán parte de la estrategia Meta RD 2036, con la que el Gobierno busca transformar la estructura productiva del país.

