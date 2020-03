Arrodillado ante el FMI: ¿oportunista o traidor?

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York

Prefacio

En varias ocasiones en donde he tenido la oportunidad de exponer mis consideraciones en torno a la ideología izquierdista (entiéndase comunista) y sus más sonoros líderes, siempre he sostenido y cada vez queda más evidenciado, que dicho razonamiento ideológico representa lo más oscuro del pensamiento político, porque son unos hipócritas, mentirosos, idealistas utópicos y verdaderos estafadores de la esperanza de lo incautos, a los cuales llenan de promesas que no van a cumplir, les dibujan el paraíso soñado y el habitar en una sociedad “igualitaria para todos”.

Hasta ahora y desde que afloraron las ideas utópicas de las mentes maquiavélicas de Karl Heinrich Mark y de Friedrich Engels Burns expuestas en “El Manifiesto Comunista” (1848), y llevadas a la praxis por Vladimir IIyich Ulyanov (Lenin) en la Revolución Bolchevique (1917) hasta el presente, ninguna nación bajo la égida socialista ha logrado eliminar la pobreza, las clases sociales, alcanzar la prosperidad económica y obtener la plenitud del progreso social mediante el sistema socialista en los medios de producción. !Ni uno solo en 103 años de intentos!

En consecuencia, ha quedado evidenciado en la historia reciente que sus proclamas y promesas de igualdad y éxitos han sido meros mitos y fantasías políticas incumplidas. Y que, el sistema socialista ha sido un fracaso como lo demuestra la caída del Muro de Berlín (1989) en la Alemania Oriental; la implementación de la Perestroika de Mijaíl Gorbachov (1991), dando fin a la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el primer estado socialista en el mundo, en vista de la profunda crisis económica que ahogaba a la nación al entender que el modelo marxista había sido un fracaso. Y por último, el cambio del modelo económico de la República Popular de China respecto a las ideas comunistas de Mao Tse Tung, al volcar su economía al regazo del capitalismo como método de riqueza, han dejado bien claro que Marx, Engels, Lenín y Mao se habían equivocados totalmente.

Los comunistas al tanto de que sus creencias políticas han sido derrotadas en varios frentes por los mismos pueblos que ellos decían redimir, en vez de desaparecer siguen activos aún, pero con disfraces y mimetizados, ocultando su esencia depredadora. Por esa razón, no les gusta ya que les llamen “comunistas”, algunos se hacen llamar demócratas sin tener un ápice de ello, otros se enmarcan en la socialdemocracia, queriendo no admitir con ello que su paso por la historia ha estado marcado por la pobreza, la opresión, la falta de libertad, la tortura y más de cien millones de muertos ocasionados por sus ideas maléficas y sus dictaduras fascistas.

La principal característica que deslinda al comunista del ciudadano libre es su veneración por el Estado autoritario e intervencionista, ese mismo que imprime en la vida social y política la principalía de lo colectivo a lo individual, generando un Estado que se considera con la potestad plena de intervenir y regular la vida de los ciudadanos, pero al mismo tiempo, incapaz de respetar las libertades individuales. Tales son los casos en China, Corea del Norte, Cuba y Venezuela.

Un “antiimperialista” arrodillado ante el enemigo

Los líderes izquierdistas y en gran medida sus acólitos, siempre se han caracterizados por tener escasos valores morales, en virtud de que lo único que pregonan es la división en los pueblos, fomentan el odio, atizar el desorden social con la finalidad de pescar en río revuelto y esparcir el resentimiento que siempre los caracterizan. Pero, si hay algo que se añade a todo ese rosario de podredumbre moral y política, es que son unos perfectos hipócritas, demagogos, deshonestos y, sobre todo, unos duchos oportunistas que con sus acciones echan por la borda toda su verborrea revolucionaria para impresionar a bobos o incautos. Vamos a demostrarlo con algo actual.

En una reciente noticia publicada a mediado de este mes de marzo en la prensa internacional, se hizo de público conocimiento que el pichón de dictador de Venezuela, le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI), un financiamiento de unos 5,000 millones de dólares con la finalidad de hacerle frente al avance del coronavirus en Venezuela. En la solicitud de referencia hacia el organismo internacional de financiamiento, el írrito gobernante expone lo siguiente en una misiva (cito) :

“Desde el Gobierno Bolivariano venimos ejecutando diferentes medidas de prevención y control altamente integrales, estrictas y exhaustivas para atender esta contingencia y proteger al pueblo venezolano (…) Es por ello que acudimos a su Honorable organismo para solicitarle su evaluación, respecto a la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento por 5,000 millones del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), recursos que contribuirán significativamente para robustecer nuestro sistema de detección de respuestas rápida” (cierro cita). Esta es la comunicación íntegra y aparecida en los diarios internacionales, dirigida por el dictador socialista desde el Palacio de Miraflores a la directora del organismo Kristalina Georgieva.

Al leer esta carta, debo confesar que he quedado anonadado, pues me resulta increíble que estos líderes socialistas que viven despotricando en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI al considerarlo “un brazo financiero del imperialismo para subyugar a los pueblos”, vengan ahora, con el ropaje del camaleón y de buenos oportunistas, a solicitarle ayuda al referido organismo y sobre todo, a utilizar la “malvada moneda del imperio yankee”, la cual, este mismo payaso ha tratado de que la misma no sea la moneda de referencia comercial a nivel mundial y en su caso particular, creó hace poco una criptomoneda a la que bautizó como “el petro”, que al decir de los economistas, era de chocolate y que en términos médico se les dice que “nació muerta”.

Los líderes del socialismo izquierdista aparentan adolecer de cierta amnesia cuando hablan, pero se les olvida que hoy en día y por medio de la maravillosa autopista del internet, todo lo que dicen y lo que callan (cuando les conviene) queda registrado, lo cual los pone al desnudo y lo dimensionan en sus verdaderas facetas de ser mentirosos, oportunistas y aprovechados que les encanta pescar en río revuelto a beneficio de sus malsanas causas políticas. Veamos pues, lo que decía el dictador de Venezuela en una de sus chácharas políticas al pueblo venezolano en el 2015, haciendo referencia al Caracazo que sufrió el gobierno del Dr. Carlos Andrés Pérez Rodríguez cuando impuso las medidas de disciplina económica del Fondo Monetario Internacional. (cito) :

“Quien le entregue nuestro país al Fondo Monetario Internacional sería un gran traidor y el pueblo tendría derecho de irse a las calles otra vez como aquel 27 y 28 de febrero de 1989. Ahora en unión cívico-militar” (cierro la cita).

En ese tenor y tomando como base las palabras del írrito mandatario de Venezuela, nos preguntamos si él es un buen camaleón oportunista aprovechando las circunstancias que arroja para el mundo la pandemia actual que tuvo sus orígenes en China, una nación amiga del régimen represivo de Caracas. O pensamos, que debe ser considerado como un traidor tomando en cuenta sus propias palabras en el referido discurso? En mi opinión personal, es ambas cosas, porque de un individuo que encabeza un gobierno recalcitrante, corrupto, mafioso, opresor, entreguista de la soberanía a Cuba, criminal, destructivo y violador de las libertades del pueblo venezolano, no se puede esperar menos de eso.

Como buen socialista y oportunista, el gobierno bolivariano ha querido sorprender al FMI desde el punto de vista de la crisis mundial por el coronavirus, obviamente, para inyectarse recursos económicos en un gobierno que ha destruido totalmente a una nación y, sin miramientos algunos, ha destinado los poco recursos que aún producen para compra armas a Rusia, para dizque “estar listo a una invasión del imperio” (el mismo cuento de Fidel a los cubanos). Mientras tanto, la población languidece de hambre, falta de trabajo, escasez de comida, medicinas, viviendas, luz, agua potable, atención hospitalaria, una inflación galopante y una moneda que tiene tan poco valor que la usan para hacer macramé y ganarse algo para comer algo.

Como era de esperarse, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rechazó de manera rápida y sin titubeos la referida solicitud del régimen chavista, al considerar que ese gobierno no era el reconocido por el organismo y, obviamente, al entender que esta petición no era genuina ni confiable por parte de una dictadura que siempre se ensañado en contra del organismo financiero. Como sabemos, la nación que más aporta dinero al FMI es los Estados Unidos y me parece impropio por parte del gobierno bolivariano, arrodillarse ante su “mayor enemigo y su brazo político-económico el FMI” después de tantas bravuras, consignas revolucionarias y antiimperialistas. Como se dice popularmente: “Tanto nadar para venir a morir en la orilla”.

Para tener una idea de lo corrupto y el robo que ha hecho la mafia chavista enquistada en el poder, entre los años de 1999 al 2014, los ingresos de Venezuela por sus ventas de hidrocarburo solamente a los Estados Unidos alcanzó la friolera de unos US$960,589 millones de dólares. La pregunta que nos hacemos: dónde está ese dinero y qué se hizo para que la Patria de Rafael José Urdaneta Farías, el más leal de los servidores del Gral. Simón Bolívar, se esté pasando hambre y más de 5 millones de sus ciudadanos hayan salido despavoridos en busca del pan para mitigar el hambre y de la libertad que les han cercenado y que les legó la gesta heroica del Libertador.

Cuando vemos en estos líderes su doble moral, la forma en que engañan y la dicotomía política entre lo que proclaman y lo que en verdad hacen, nos llega a la mente la frase de Ralph Waldo Emerson, poeta, escritor, filósofo estadounidense y autor del famoso poema “Adiós”, cuando dijo:

“Toda violación de la verdad no es solo una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad humana”.

ar_mo_17@hotmail.com

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.