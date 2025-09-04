Gala Benéfica Estrellas de la Danza regresa Teatro Nacional

SANTO DOMINGO. – La Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial celebrará su XVI edición el 13 de septiembre próximo en la sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La velada reunirá en el escenario a primeros bailarines de Estados Unidos, España, Italia, Estonia, Cuba y República Dominicana, quienes expondrán géneros diferentes como son el Clásico, Flamenco y Contemporáneo.

ACCIÓN SOLIDARIA

Más allá del espectáculo artístico, esta gala tiene un propósito humano: recaudar fondos a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles.

Desde 2007, la organización está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y jóvenes dominicanos con parálisis cerebral y sus familias.

Bajo la producción de la gestora cultural Monika Despradel, también presidenta de la Fundación Nido para Ángeles, la puesta en escena tiene como finalidad transformar el arte en acción solidaria.

“El público no solo disfrutará de una noche de excelencia artística, sino que también tendrá la oportunidad de contribuir con una causa que transforma vidas”, afirmó Despradel.

INVITADOS DE LUJO

Con la dirección artística de Paul Seaquist, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Patricia Donn, en Flamenco; Elisabetta Formento, de la Compañía Nacional de Danza de España, y Cristiano Principato, de Estonia National Ballet.

Además, Emma Topolova y Patrick Yocum, del Boston Ballet; Dawn Atkins y Stanislav Olshanskyi, del Miami City Ballet, y Lorena García y Yonger Castellanos de Otro Lado Dance Company.

Por la República Dominicana estarán las primeras figuras del Ballet Nacional dirigido por Pablo Pérez.

Las boletas para esta única presentación ya pueden adquirirse en la boletería del Teatro Nacional.

