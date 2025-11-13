Funglode presenta alarmante radiografía feminicidios en RD
SANTO DOMINGO.- La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través del Observatorio Político Dominicano (OPD), que dirige Nathanael Concepción, presentó los resultados del estudio “Feminicidios en República Dominicana: radiografía de la violencia feminicida 2016–2024”, una investigación que documenta casi una década de datos, patrones y realidades sobre este grave problema social.
El acto, celebrado en el Auditorio de Funglode, contó con la participación del expresidente Leonel Fernández, quien destacó la importancia de generar conocimiento riguroso que sirva de base para diseñar políticas públicas efectivas orientadas a garantizar la vida y la seguridad de las mujeres dominicanas.
“Este estudio no solo aporta estadísticas; es un llamado urgente a la acción, a la conciencia y a la responsabilidad colectiva del Estado y la sociedad”, expresó Fernández durante su intervención.
La presentación principal estuvo a cargo de Flor Esmirna Batista Polo, coordinadora de la Unidad del Poder Legislativo del OPD, quien explicó que entre 2016 y 2024 se registraron 706 feminicidios en el país, con víctimas cuyas edades oscilan entre los cuatro días de nacida y los 94 años. Solo en 2024 se identificaron 73 casos, de los cuales el 89 % fueron clasificados como feminicidios íntimos, dejando 77 hijos e hijas en estado de orfandad.
El informe también revela que el 53 % de los crímenes fueron cometidos con armas blancas, y un 37 % con armas de fuego. Además, 18 casos derivaron en feminicidios-suicidios, una tendencia preocupante por su incremento sostenido. La investigadora subrayó que “las cifras reflejan un fenómeno que se mantiene estable en el tiempo, lo que evidencia que las políticas implementadas hasta ahora no han logrado incidir de manera estructural”.
Posteriormente, se desarrolló un conversatorio multisectorial titulado “¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, en el que participaron representantes de distintos sectores del Estado y la sociedad civil, entre ellos Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional; Juliana O’Neal, diputada; Ana Iris Linares, del Observatorio de Género del Poder Judicial; Susi Aquino Grauteraux, periodista; y Patricia Liranzo, académica del INTEC.
Los panelistas coincidieron en la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar los mecanismos de prevención y promover una educación basada en la igualdad y el respeto. Asimismo, debatieron sobre la necesidad de desarrollar un sistema de predicción de riesgos georreferenciado, implementar protocolos de alerta temprana y reforzar la capacitación continua de policías, fiscales y jueces.
El evento concluyó con un llamado a todas las instituciones del país a redoblar esfuerzos en la prevención, atención y sanción de la violencia de género, así como a la ciudadanía a utilizar las líneas de ayuda y denuncia disponibles: Ministerio de la Mujer (212), 911 Emergencias, y Línea Vida (809-200-1202).
Esta actividad forma parte del compromiso permanente de Funglode y el OPD de fomentar el análisis científico y el debate público sobre los principales desafíos sociales que enfrenta la República Dominicana, promoviendo políticas públicas basadas en evidencia y con perspectiva de género.
ESTAN JUNTOS LOS MANSOS Y LOS CIMARRONES DEL GLOBALISMO CON ESE EQUIPO PERDEMOS LA REPUBLICA Y TENEMOS QUE MIGRAR A OTROS PASES
PERDIENDO NUESTRA IDENTIDA COMO PUEBLO POR CULPA DE UNOS TRAIDORES PRO-HAITIANOS QUE CON EL FALSO MULTICULTURALISMO DESTRUYEN NUESTRO TEJIDO SOCIAL
La FUNGLODE. también deberia hacer una radiografía de las muertes de estudiantes. A manos de Policias. Durante los gobiernos del Doctor Fernández. En las jefatura de esos mismos jefes de policia que hiy ocupan funciones de diirigentes en la FUPU, y que se denomino POLICIA NO ME MATE EN LAS SOMBRAS…
Me gustaría saber que ellos proponen hacer con esa fatal realidad, porque decia mi abuelo, :Que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter’., y muchas mujeres aqui y ahora dicen y hacen, que les gusta los chicos malos, y que sean y que aparenten. mientras mas malos usted aparenta ser, muchas opciones de conquistas usted tiene.ese es un mal difícil de pelear.e imposible de evitar.
Funglode cuerpo de el delito nadie sabe de dónde salió la construcción de ése edificio y la justicia no pregunta
La sociedad en conjunto debe estar consciente del problema, identificar sus causas reales y adoptar las medidas adecuadas para resolverlo. Que las instituciones no sólo sean para crear puestos políticos y beneficiar adeptos, que los funcionarios no sean personas ignorantes de la realidad y sin capacidad, sino personas con sensibilidad social y comprometidas con el bienestar general de la sociedad. Mucha gente vive de los problemas de la sociedad.
Ustedes gobernaron y no dejaron las bases para que hoy Dominicano no viva en choza, letrinas ,si nos dejaron un país hipotecado, estás gentes creen que ya el pueblo no sabes sus artimañas, con discurso no se gana, es con acciones.
TELEMICRO Y ESTA FUNDACIÓN DEBEN PAGAR SU LUZ CON PUNTUALIDAD COMO TODOS EL MUNDO
Muy bien ,pero paguen su luz.
Pero esta gente hablan como Que nunca gobernaron y cual fue la solucion que ustedes dieron al contrario la mayoria de mal empezaron con Leonel incluyendo el narcotrafico ya que Balaguer le dejo un país virgen y ellos dieron explicacion corrompe todo lo Que toca
Eso crimen nacen cuando mayoría de esa gente usan vicios lo malo de eso es que le cambian el nombre éso es asesinato de un bandido a una mujer asesinato no femenicidios
Para tratar el problema de los feminicidios de manera efectiva, se tiene que trabajar en la familia, donde que cada miembro reconozca su rol, fomentar el amor al prójimo, combatir el individualismo, educar en valores. Existen un ministerio de la mujer, un ministerio de la juventud, un consejo nacional para la niñez y la adolescencia, un consejo nacional para el envejeciente. Cada uno trata lo suyo particularmente.
Se trata cada elemento de manera particular, enfrentando uno a otro en algunos casos. Se defiende a la mujer del hombre, haciendo ver éste como una amenaza; los hijos de los padres, reconociendo en ellos sólo derechos. Lo que no se hace es tratar la familia como unidad fundamental de la sociedad, donde se fomenta los valores, el respeto, el deber. Las medidas que se aplican no dan resultado y si no dan resultado es porque no proceden, y por tanto, hay que revisarlas. Se le ha quitado autoridad a los padres y a los maestros de las escuelas. Los… Leer mas »
Si tomamos la Biblia como base para fortalecer la familia, en cuyo caso, la iglesia debe jugar un gran rol, las cosas serían distintas. Hay que evangelizar, fomentar el amor al prójimo, le temor a Dios, el que teme a Dios y ama al prójimo no le hace daño. Formemos a los miembros de la familia conforme a lo establecido en Efesios 1 y 2. Parte del problema de nosotros está en desconocer a Dios en nuestras vidas, en confiar en nuestras propias fuerzas y en depender de Dios. El rico cree en su riqueza, el «poderoso» en su poder,… Leer mas »
Una de las causas principales de los feminicidios es la cultura de chapiadoras, una degeneracion femenina y una variante de la prostitucion. Esa cultura mercantil del cuerpo de la mujer se ha enraizado, entonces las mujeres pretenden desviar una relacion de amor, a un mercado de carne, negandose a si misma y negandole a los demas que eso no va acorde con una relacion sana.
Sí no le hacen radiografia a sus delincuentes y homosexual , nada hacen