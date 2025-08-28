Fundación Utopía anuncia el festival de artes escénicas

Este año, el festival está dedicado a los Santiagos de América, integrando grupos de Santiago de Chile, Santiago de Cuba y Santiago de los Caballeros.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – Por cuarto año consecutivo, la Fundación Teatro Utopía, con el respaldo de la Alcaldía del Municipio de Santiago, anunció la realización del Festival de Artes Escénicas de Santiago “TEATRAPO 2025”, que se llevará a cabo del 6 al 27 de septiembre. La programación incluye obras de teatro, conciertos y talleres formativos, con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Este año, el festival está dedicado a los Santiagos de América, integrando grupos de Santiago de Chile, Santiago de Cuba y Santiago de los Caballeros. Entre los participantes destacan el Teatro de la Poesía (Chile), el Grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra (Cuba), y las compañías locales Contrapunto y Teatro Utopía.

La vicealcaldesa Mariana Moreno resaltó el papel de la Fundación Teatro Utopía en la transformación cultural de la ciudad. Subrayó que las artes escénicas son una herramienta de expresión, reflexión y cambio social, además de recordar el compromiso de la Alcaldía con el desarrollo cultural junto al progreso en infraestructura como calles, monorriel y teleférico.

En tanto que, Raquel Rodríguez, presidenta de la Fundación, agradeció a los medios, la Alcaldía y aliados como Miriam Cruz García por apoyar esta iniciativa, señalando que TEATRAPO permite acercar el teatro a la ciudadanía, generar reflexión y llevar el arte a espacios públicos más allá de las salas tradicionales.

El director artístico de Teatro Utopía, Miguel Espinosa, destacó que TEATRAPO se ha consolidado como un referente cultural en Santiago, al reunir artistas nacionales e internacionales y fomentar la formación de público en las artes escénicas.

La directora ejecutiva de Teatro Utopía, Asdrid Gómez, destacó: “El Festival de Artes Escénicas de Santiago tiene como objetivo ofrecer a la ciudad una programación artística de calidad durante todo un mes, en la que los ciudadanos puedan acceder a arte del bueno. Cada año ponemos nuestro esfuerzo en traer lo mejor a Santiago y este año no será la excepción”.

Gómez agregó que, del 6 al 27 de septiembre, la ciudad se convertirá en un escenario abierto para profesionales escénicos nacionales e internacionales, destacando la participación de artistas de Chile, Cuba y de la ciudad anfitriona.

El encargado de patrocinio de Teatro Utopia, Renso Mora, explicó que el festival contará con funciones gratuitas y otras con entradas a un costo accesible de RD$600.

“Algunas presentaciones serán de libre acceso, como la obra inaugural en el Parque de Villa Olga. Otras tendrán un precio módico para que más personas puedan disfrutar de las artes escénicas”, afirmó.

Mora, indicó que las boletas están disponibles a través de la plataforma tix.do, escribiendo al WhatsApp (809) 799-1416, ¿en las tiendas Y Qué?, la Escuela Neijing, o el mismo día de cada función en la puerta de acceso. Además, recordó que toda la información sobre TEATRAPO 2025 se encuentra en teatroutopia.com y en las redes sociales @teatroutopiard en Instagram y Facebook.

Además, agradeció a las empresas e instituciones que cada año respaldan la iniciativa, destacando el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Fundación Utopía Laboratorio Teatral, así como la integración del Ayuntamiento de Santiago, a través de su Departamento de Cultura, como aliado estratégico del festival.

En la rueda de prensa el maestro Rafelito Mirabal, director provincial de Cultura, felicitó a Teatro Utopía por mantener vivo este festival.

of-am